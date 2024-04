Elezioni a Perugia, Leonelli ribatte a Scoccia: "Minimetrò inutile e costoso? E allora il Brt?"

Il minimetrò torna all'improvviso al centro della scena della campagna elettorale per le elezioni comunali di Perugia. Margherita Scoccia, candidata sindaco del centrodestra più civici, apre le danze definendolo, tra le altre cose, un "flop clamoroso". Giacomo Leonelli, coordinatore di Pensa Perugia e alleato di Vittoria Ferdinandi, la candidata sindaca del centrosinistra, tira in ballo il Brt di prossima costruzione. E si va.

"La candidata della destra Scoccia lancia un attacco violento al Minimetrò denigrandolo a “carrozzone inutile e costoso” - dice Leonelli - . E le domande a questo punto sono almeno due".

La prima: "Intanto, la giunta di cui lei ha fatto significativamente parte, perché non ha mosso un dito in tutti questi anni?". E ancora: "Ad esempio, dopo oltre 15 anni dall’inaugurazione, ha mai avviato un confronto serio con l’azienda realizzatrice per innovare tecnologicamente l’infrastruttura, per renderla meno costosa dal punto di vista dei costi energetici, meno rumorosa e più performante, così da allungare magari l’orario d’apertura? - Attacca Leonelli - . Eppure basta andare in Trentino Alto Adige per vedere i continui ammodernamenti ai sistemi di trazione a fune di cui l’azienda stessa è leader", aggiunge il coordinatore di Pensa Perugia. E si arriva al Brt: "Viene spontanea una seconda domanda: se è inutile, inefficiente e dannoso il minimetro, che passa ogni 60 secondi, serve circa 40.000 residenti (Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Case Bruciate e centro storico), come mai dovrebbe essere più funzionale un sistema come il Brt - Metrobus che passa ogni 10 minuti e serve 22.000 residenti? Il tutto al netto della valutazione dei costi: oltre 100 milioni, tutt’altro che “gratis” come invece si racconta, di cui quasi 35 per “sede e deposito”".