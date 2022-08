Verso le elezioni, il M5s ha scelto i nomi per l’Umbria: i candidati

Ufficializzati i nomi del Movimento Cinque Stelle per la corsa al Parlamento. L’esito delle Parlamentarie è emerso nella nottata tra giovedì e venerdì, quando il presidente del M5s Giuseppe Conte ha ufficializzato la lista.

A proporzionale, per la Camera in lista ci sono Emma Pavanelli, portavoce nazionale uscente, Andrea Liberati, consigliere regionale nella passata legislatura, Angelica Trenta, ex consigliera comunale, e il cardiochirurgo Gino Di Manici Proietti, già in corsa alle precedenti politiche. I candidati supplenti sono Sabrina Monaco, Simone Berti, Fabiola Polinori, Giuseppe Pennino.

Per il Senato sono invece Raffaella Brunozzi e Rodolfo Rughi. Il candidato supplente è Marco Moroni.