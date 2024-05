Elezioni, presentata la lista Pensa Perugia: tutti i candidati

Una lista, una lettera d’amore per Perugia. Pensa Perugia è stata definita da Giacomo Leonelli, “un gruppo di belle persone, senza figli e figliastri”. È la lista per le elezioni comunali presentata oggi da Azione, +Europa, Socialisti per Perugia e Laboratorio civico, a sostegno della candidata sindaca per centrosinistra e civici Vittoria Ferdinandi, presente all’evento che si è svolto all’Hotel San Gallo di Perugia.

Durante la presentazione, Leonelli ha sottolineato l’impegno di Pensa Perugia verso un’azione civica e politica attenta e pragmatica, promettendo un approccio costruttivo per affrontare le sfide della città.

“Il motivo per cui siamo nati a ottobre è perché avevamo visto un pericolo - continua il segretario regionale di Azione - non volevamo affrontare una campagna elettorale fra chi diceva abbiamo fatto tutto bene e chi diceva va tutto male avete sbagliato tutto”.

Vittoria Ferdinandi è riuscita a unire una coalizione che altrimenti non avrebbe visto la luce del giorno e Pensa Perugia gioca un ruolo fondamentale in questa partita. La Ferdinandi rivolgendosi ai candidati ha detto: “Siate voi stessi, non cercate di cambiare i vostri linguaggi e il vostro modo di essere. La città ha bisogno prima di tutto di riconoscere un’impronta di autenticità e di verità che la politica ha perso in questi anni”.

La lista si impegna dunque a promuovere una Perugia più inclusiva e cooperativa, puntando su una comunità unita e solidale. La cultura è vista come elemento fondamentale per connettere le persone, combattere la solitudine e l’isolamento e costruire un futuro in cui ogni abitante possa sentirsi parte integrante di una città progettata con intelligenza e passione.

Pensa Perugia è caratterizzata da una diversità che riflette la ricchezza della società perugina, include giovani e meno giovani, donne e uomini provenienti da vari ambienti e con differenti competenze professionali. Nessun capolista e nessun protagonista, solo candidati uniti dal desiderio di contribuire attivamente al benessere della loro città.



I Candidati:

Angelici Maurizio

Bagaglia Barbara

Bertini Luca

Biagetti Chiara

Buraglini Nicoletta

Caproni Roberta

Carini Cesare

Depretis Federico

Andrea Finocchi

Gaxha ​Elona

Giacopetti Francesco Maria

Giulietti Maria Elisa

Gubbiotti Giorgio

Lepri Valentina

Lignani Alessandra

Lucaroni Greti

Marchesi Simona

Mattioli Maurizio

Mazzanti Lorenzo

Modarelli Elisa

Mollo Gaetano

Nossini Federica

Notari Alessandro

Petetti Maria Antonietta

Pucciarini Manuela

Rossi Francesco

Rossler Maria Elena

Sorci Francesco

Tesei Luca

Tinozzi Lorenzo

Ventura Floriano

Vitaletti Laura