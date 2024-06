Elezioni a Perugia, il consiglio comunale se vincerà Margherita Scoccia

Nel gioco dei se, come sarebbe composto il consiglio comunale nel caso in cui il nuovo sindaco di Perugia fosse Margherita Scoccia? Entrerebbero a Palazzo dei Priori, Matteo Giambartolomei; Riccardo Mencaglia; Nicola Volpi; Clara Pastorelli; Paolo Befani; Elena Fruganti; Francesca Vittoria Renda; Michele Nannarone e Barbara Venanti per Fratelli d’Italia. Quindi, Forza Italia con cinque seggi: Edoardo Gentili; Augusto Peltristo; Gianluca Tuteri; Federico Lupatelli; e uno tra Otello Numerini e Michele Cesaro. Quattro seggi sarebbero di Perugia civica: Nilo Arcudi; Chiara Calzoni; Francesco Gatti e Matteo Pasquini (343). Quindi un seggio a Progetto Perugia e uno alla Lega, con Leonardo Varasano e Luca Merli. Sui banchi di opposizione, rimanendo valida l’ipotesi di Scoccia sindaco, Costanza Spera; Lorenzo Erminigildi Zurlo; Francesco Zuccherini; Elena Ranfa e Francesca Pasquino per il Pd. Per Anima Perugia Riccardo Vescovi e David Grohmann. Quindi, per Pensa Perugia Lorenzo Mazzanti, per Alleanza Verdi e Sinistra Lorenzo Falistocco, per Orchestra per la Vittoria Fabrizio Croce e Francesca Tizi per il Movimento 5 Stelle.