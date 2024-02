Elezioni a Perugia, l'incontro Ferdinandi-Leonelli è ufficiale: "Processo costruttivo per il bene della città"

Scambi di commenti sui social, aperture e accosti. E alla fine arriva l'incontro. Ufficiale, per giunta. Giacomo Leonelli - il candidato sindaco della coalizione 'Pensa Perugia' - incontra Vittoria Ferdinandi - candidata sindaco di "Un Patto Avanti" - per "promuovere un processo costruttivo per il bene di Perugia".

L'appuntamento è fissato per venerdì 16 febbraio, ma con una piccola - neanche tanto, a dire il vero - precisazione: percorsi "distinti", dicono da Azione, Più Europa e Socialisti per Perugia. Per ora, quindi, siamo "all'apertura di un dialogo". Poi, come sempre, si vedrà.

Ecco l'annuncio ufficiale: “La coalizione liberale e riformista che ha dato vita a “Pensa Perugia”, formata da Azione, Più Europa e Socialisti per Perugia, comunica che nella giornata di venerdì incontrerà ufficialmente Vittoria Ferdinandi per un confronto sulle priorità e sulle proposte per la città - annuncia una nota di Pensa Perugia - . Pur ritenendo il nostro percorso distinto da quello della coalizione progressista “Un Patto Avanti” che ha indicato Vittoria Ferdinandi, riteniamo utile in questa fase aprire un dialogo con la candidata, al fine di promuovere un processo costruttivo per il bene di Perugia”.