Elezioni, il Pd e Bandecchi si 'corteggiano' di nascosto. L'ira dei 5 Stelle, Verdi e Sinistra: "Accordo folle: sospesa l'alleanza. Roma internvenga"

"Il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno deciso di sospendere ogni trattativa per le prossime elezioni regionali e provinciali con il Partito Democratico fino a che non sarà fatta assoluta chiarezza su ipotetici accordi con il partito di Stefano Bandecchi": la risposta politica della sinistra della coalizione a cui è capo il Pd è arrivata forte e chiara dopo settimane di corteggiamenti tra il partito del sindaco di Terni, Alternativa Popolare e dirigenti dei democratici. La prima trattative è tutta ternana: "un accordo politico tra Alternativa Popolare e il Partito Democratico al fine di concedere la presidenza della società di gestione del Servizio Idrico Integrato in cambio della presidenza della Provincia di Terni". Il secondo un accordo strutturale in alcuni comuni e per la elezione in Provincia per vedere l'effetto che fa a livello regionale. Tutte ipotesi al momento, ma evidentemente i boatos sono talmente forti da aver fatto mettere le mani avanti i 5 Stelle, i verdi e Sinistra Italiana che si dicono indisponibili in alcun ad assistere e ad avallare un presunto "gioco di poltrone che non ha nulla a che vedere con gli interessi dei cittadini".

"Il Partito Democratico umbro - hanno scritto nella nota gli anti-accordo con Bandecchi, Thomas de Luca,Elisabetta Piccolotti e Gianfranco Mascia - ci deve dire se intende costruire una proposta politica credibile e inclusiva, per consegnare ai cittadini umbri la possibilità di una scelta diversa rispetto al secondo mandato della Tesei, oppure vuole giocare ad improbabili geometrie politiche con il centro-ultradestra di Stefano Bandecchi". In caso di avallo per questa seconda ipotesi addio coalizione di centrosinistra e nascita immediata di un fronte progressista. Per i 5 Stelle si tratta di una manovra poltronara tutta interna a certe dinamiche di potere di casa nostra. Non a casa si confinda molto nell'intervento del Pd nazionale: "È davvero difficile credere che la segreteria nazionale del Partito Democratico possa avallare un accordo tra esponenti con cariche politiche del suo partito e Stefano Bandecchi. Una notizia che avrà sicuramente rilevanza ben oltre la nostra regione".