VERSO LE ELEZIONI Fratellli d'Italia porta Giorgia Meloni in piazza IV Novembre: il nuovo programma

La data è confermata, giovedì 1 settembre. Pure l'orario, alle 18. Cambia, invece, la location. Dal Barton Park, Fratelli d'Italia ha scelto di spostare in piazza IV Novembre il comizio di Giorgia Meloni, leader del partito e candidata in pectore alla presidenza del Consiglio in caso di esito positivo del voto del 25 settembre. In caso di pioggia, fanno sapere gli organizzatori, l'incontro si svolgerà alla sala dei Notari. In Umbria, FdI gioca subito l'asso, anticipando le altre forze dello schieramento di centrodestra e degli altri poli.

E' data come possibile anche la presenza di Matteo Salvini, ma il leader della Lega arriverebbe a Perugia e Terni più avanti.