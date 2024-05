Elezioni, Fratelli d'Italia porta Arianna Meloni a Perugia

Si vota. E Fratelli d'Italia porta a Perugia Arianna Meloni, capo della segreteria politica e del tesseramento del partito e sorella della premier, e Francesco Filini, responsabile del dipartimento programma.

Alla serata al Quattrotorri per la candidata sindaco di Perugia e per l'europarlamentare circa 600 persone. Presenti i vertici regionali di Fratelli d'Italia: il sottosegretario e coordinatore regionale Emanuele Prisco, il Senatore Franco Zaffini, l’assessore regionale Paola Agabiti e il capogruppo in Regione Eleonora Pace.

Insieme a Marco Squarta anche il candidato marchigiano al parlamento europeo Carlo Ciccioli.