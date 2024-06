Elezioni a Perugia, la coalizione di Vittoria Ferdinandi: "Serietà e impegno, non annunci roboanti"

Strade, soldi e campagna elettorale. Le urne si avvicinano, il tempo stringe. Tra pochi giorni - sabato 8 e domenica 9 giugno - a Perugia si voterà per elezioni amministrative. È il momento di giocarsi gli assi: asfalto, progetti futuri e il mai dimenticato buco di bilancio.

Scoccia: "Sistemerò subito tutte le strade"

Margherita Scoccia, candidata sindaco del centrodestra più civici e assessore all'Urbanistica della giunta Romizi, annuncia "quaranta milioni di euro, subito, per rimettere a posto tutte le strade di Perugia". Un tema bollente in città. I soldi fanno parte del piano da 100 milioni di euro in dieci anni contro il degrado annunciato già in precedenza dalla candidata di centrodestra che ora aggiunge: "Ho intenzione di anticiparne 40 per i primi due anni provvedendo al rifacimento e alla manutenzione delle strade più importanti della città e di quelle che, per causa di mancanza fondi, non siamo riusciti a ripristinare". E ancora: "È possibile in quanto il debito è stato ripianato e finalmente ci sono fondi in bilancio - spiega la Scoccia -. Gradualmente ci stiamo liberando dei derivati e da operazioni finanziarie al limite dello spericolato intraprese dalle precedenti amministrazioni, come i bond argentini. In più potremo beneficiare di una quota di investimenti che il Comune intende destinare alle opere pubbliche".

Ferdinandi: "Una volta vinte le elezioni decideremo insieme ai cittadini di Perugia"

A stretto giro arriva la risposta di Alessandra Sartore, ex sottosegretaria alle Finanze del Governo Draghi, che parla a nome di tutta la coalizione a sostegno di Vittoria Ferdinandi. E no, non ci va piano: "Con i 40 milioni euro a debito con cui Margherita Scoccia ha annunciato oggi - dice - , con una ritrovata verve, di voler rifare tutte, ma proprio tutte, le strade di Perugia, potremmo immaginare di fare molte cose. Ma una volta vinte le elezioni lo decideremo insieme ai cittadini di Perugia. Siamo una coalizione guidata da una candidata seria come Vittoria Ferdinandi, che ha fatto della partecipazione e del rispetto dei cittadini la cifra più importante".

E ancora: "Per noi - evidenzia l'ex sottosegretaria del Governo Draghi - la notizia di oggi non sta tanto nello spot elettorale promosso a tre giorni dal voto, che vale quel che vale. Non sta neppure nell’ammettere candidamente che, dopo 5 anni da assessora all’urbanistica, Scoccia è costretta ad annunciare oggi quello che avrebbe potuto fare ieri. La vera notizia - aggiunge Sartore - è che questa amministrazione comunale, dopo aver giustificato il proprio immobilismo per ben 10 anni con la scusa di un buco di bilancio da 35 milioni di euro, che per la verità è sempre stato un disavanzo tecnico dovuto alla cattiva gestione del bilancio dello Stato, messa in opera in quegli anni dai governi di centrodestra, per cui gli enti locali hanno dovuto concorrere al risanamento dei conti pubblici con i tagli lineari, si ritroverebbe con 40 milioni di anticipazioni di cassa iscritti a bilancio, ovvero soldi da spendere a debito, con interessi, e un avanzo di 5 milioni. Parliamo di 45 milioni di euro, che sono terribilmente mancati ai cittadini di Perugia quando parliamo di servizi, di opportunità e di strade, per l’appunto".



Per Sartore "posto che il tema strade rimane uno dei problemi principali da risolvere, dopo che la giunta Romizi-Scoccia non ha saputo e voluto affrontare, nonostante i 200 milioni di euro disponibili tra fondi europei, nazionali e regionali, che non sono serviti neppure per chiudere opere come il Turreno e il Mercato Coperto, riteniamo che non servano annunci roboanti per ingraziarsi gli elettori, ma serietà e impegno: di questo hanno bisogno i cittadini di Perugia".

La chiusura della campagna elettorale

"Dopo una campagna elettorale lunga e coraggiosa, fatta di tantissimi incontri sul territorio, di confronti e progetti, siamo pronti a chiudere con lo stesso coraggio, la stessa forza di volontà e lo stesso spirito costruttivo che ci caratterizzano da mesi". Così la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi, nel dare appuntamento per la chiusura della campagna elettorale venerdì 7 giugno alle 18.30 in piazza IV Novembre. "Vogliamo riempire come un’onda il centro storico di Perugia. Un’onda di entusiasmo, di partecipazione, di gioia, di bella politica”. Con Vittoria Ferdinandi a suonare ci saranno Dj Ralf, Paolo Benvegnù e i Melancholia ma il programma è work in progress e non mancheranno altre sorprese. “Abbiamo bisogno di tutti e tutte voi per l'ultimo passo prima del voto di sabato e domenica, da percorrere insieme".