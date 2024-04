Elezioni, Vittoria Ferdinandi presenta le sue liste: “Anima Perugia” e “Orchestra per la Vittoria”

La candidata sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, con un grande entusiasmo, ha svelato il nome delle due liste civiche che infonderanno nuova energia alla sua campagna elettorale. Si tratta di “Anima Perugia” e “Orchestra per la Vittoria”, direttamente collegate alla sua candidatura, i cui simboli elettorali andranno a completare la coalizione “Alleanza per la Vittoria” composta dalle forze aderenti a “Patto Avanti” e “Pensa Perugia”.

“Sono molto orgogliosa del percorso aperto e partecipato che ha portato alla costruzione di queste due liste - sottolinea Ferdinandi - Entrambe mi rappresentano appieno perché hanno l’obiettivo di abbracciare la città con un sguardo vero e profondo, lontano dai classici posizionamenti politici e dagli schemi di appartenenza”.

La candidata di centrosinistra e civici esprime gratitudine verso coloro che hanno scelto di unirsi a lei in questo percorso, sottolineando che i candidati sono stati selezionati non per la loro popolarità, ma per la loro capacità di connettersi con le esigenze reali della città e di lavorare insieme per il bene comune.

I cittadini, parte delle liste, sono stati infine definiti dalla Ferdinandi “capaci di connettersi con l’anima profonda di Perugia e di rispondere ai bisogni concreti con un nuovo approccio, costruttivo e partecipato, per una città che diventi più viva, vivibile e stimolante per i cittadini di oggi e di domani”.



Ecco le prime quattro candidature delle rispettive liste:

ANIMA PERUGIA

David Grohmann

Ricercatore dell’Università degli Studi di Perugia, laureato in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e con un dottorato di ricerca in Sviluppo rurale sostenibile. Dirige il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) e insegna Progettazione del verde e del paesaggio. Per 8 anni ha gestito un progetto di orticoltura urbana collettiva, insieme ad alcune associazioni della città.

Piera Pandolfi

Da circa 20 anni responsabile, per l’Università degli Studi di Perugia, della struttura amministrativa che opera nei settori Ricerca&Sviluppo e Terza Missione. Fa parte della task force di Ateneo sul Pnrr e coordina i processi di valutazione e accreditamento in materia di ricerca e Terza Missione. Ha ideato e coordinato programmi e iniziative di Scienza Aperta e Public Engagement (Scienza Infusa, Sharper, Apericerca).

Federico De Salvo

Psicologo, per oltre 10 anni a capo del servizio di riabilitazione Neuropsicologica dell’istituto Prosperius Tiberino, svolge attività clinica e di ricerca nell’ambito della patologia psichica dal 2012. È docente della Scuola Lombarda di Psicoterapia e responsabile scientifico dell’associazione Libertas Margot, che si occupa di bullismo e violenza di genere; in particolare segue progetti di recupero per uomini autori di maltrattamenti. È attivo da anni in diversi progetti di prevenzione ed educazione su svariati temi di ordine sociale.

Silvia Ercoli

Insegnante di scuola primaria, laureata in Scienze della Formazione con specializzazione nel sostegno, con una particolare attenzione verso gli ultimi. Aderisce ad un modello di scuola non tradizionale, altamente inclusivo, che si fonda sui valori della collaborazione, del rispetto e del fare comunità. Collabora con alcune associazioni del territorio e svolge attività di volontariato in un progetto che impiega ragazzi adulti con autismo in attività di cucina.



ORCHESTRA PER LA VITTORIA



Fabrizio Croce

Consigliere Comunale uscente per la lista civica “Idee persone Perugia” ha costruito la sua vita professionale attorno alla musica ed all’impegno culturale, creando e animando, tra le altre cose, locali “underground” che hanno fatto storia di Perugia, come Suburbia e Norman. Ha ideato e tuttora cura “UJ4KIDS”, sezione di Umbria Jazz dedicata ai i giovanissimi. Ha creato “Perugia is open” e “Mezzanotte bianca nel Borgobello”. È membro di associazioni di promozione sociale cittadine, tra i fondatori del “Tavolo delle associazioni del centro storico”.

Lucia Maddoli

Consigliera comunale uscente del gruppo civico “Idee Persone Perugia”. Laureata in Scienze Politiche indirizzo internazionale, master europeo in mediazione inter-mediterranea, ha lavorato alla Tavola della Pace e per le Nazioni Unite in Italia e in Libano. Attualmente è vice-Direttrice di Felcos Umbria, associazione di comuni umbri per la cooperazione e lo sviluppo sostenibile. Da sempre è impegnata nel sociale e vicina al mondo dell’associazionismo.

Marco Peverini

Laureato in Ingegneria Edile e Architettura all’Università degli Studi di Perugia, attualmente è ricercatore al dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dove nel 2022 ha conseguito un dottorato di ricerca in Urbanistica e Politiche Urbane. Si occupa della relazione tra politiche urbane e sostenibilità sociale, è parte del Collettivo per l'Economia Fondamentale, e si interessa in particolare dei temi dell’abitare e della salvaguardia dal consumo di suolo. Scrive su riviste scientifiche nazionali e internazionali e su webzine, tra cui Altreconomia e Welforum.

Rosella De Leonibus

Psicologa-psicoterapeuta, formatrice, libera professionista con decenni di impegno professionale tra le persone, con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell'Umbria e con l'Ente di Previdenza della categoria professionale. Il suo progetto è dare un contributo diretto al bene comune, allargando la cura ad aspetti più ampi: i contesti urbani e i servizi sociali ed educativi che possono migliorare la qualità della vita, quella delle singole persone e delle famiglie, quella di chi si trova in condizioni più difficili, quella di chi sta crescendo, di chi vuole esprimere le sue potenzialità nel lavoro e nella partecipazione alla vita della società civile.