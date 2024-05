Elezioni a Perugia, ecco come sarà la scheda elettorale

Primo Leonardo Caponi, poi Margherita Scoccia, Davide Baiocco, Massimo Monni e Vittoria Ferdinandi. La Prefettura di Perugia pubblica il fac-simile della scheda elettorale per elezioni amministrative di giugno 2024 di Perugia.

Come si vota

1) L'elettore può esprimere il voto tracciando un solo segno sul candidato sindaco, in questo modo la preferenza si intende solo al candidato alla guida di una o più liste.

2) L'elettore può tracciare una X sul simbolo di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, in questo caso il voto viene attribuito alla lista e al candidato collegato

3) L'elettore può tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate, il voto viene attribuito sia al sindaco sia alla lista

4) L'elettore può esprimere il cosiddetto voto disgiunto: ovvero tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco scelto.

Preferenze

L’elettore può esprimere fino a due voti ma per componenti di genere diverso, ossia per un uomo e per una donna, pena l’annullamento della seconda preferenza.