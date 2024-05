Elezioni europee, tour in Umbria per il candidato del Pd

Conto alla rovescia per la chiamata alle urne. Scatta il tour in Umbria di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana e candidato del Partito Democratico alle elezioni europee per la circoscrizione Centro.

Il tour è iniziato lunedì 13 maggio a Città della Pieve con un dibattito tenuto nella Sala Grande del Palazzo della Corgna. L'evento, dal tema "La sanità pubblica per il Trasimeno e Città della Pieve", ha visto la partecipazione di figure chiave come Marco Cannoni, candidato sindaco per Città della Pieve, Stefano Vinti, segretario Pd Trasimeno e Corciano, Simona Meloni, capogruppo Pd in consiglio regionale, e Alessandro Alfieri, senatore del Pd.

Proseguendo il tour a Castiglione del Lago, Mazzeo ha partecipato alla presentazione della lista del candidato sindaco Matteo Burico. La prima giornata umbra si è conclusa a Todi, dove Mazzeo ha incontrato segretari provinciali, segretari di circolo, unioni locali, candidati e candiate sindaco e i numerosi candidati ai singoli consigli comunali.

Il 14 maggio Mazzeo ha visitato la SoGeSi di Ponte San Giovanni, azienda specializzata in servizi integrati di lavanolo e sterilizzazione, e ha fatto un giro per le vie del centro di Perugia.

"La mia presenza qui non solo per raccontare la mia idea di Europa per il futuro ma anche per sostenere con forza i candidati e le candidate sindaco nella varie città dell’Umbria che presto andranno al voto. È importante fare un ottimo risultato come Partito Democratico alle prossime elezioni Europee perché questo ci consentirà di tornare a guidare la Regione Umbria. Una terra di arte, cultura, bellezza e innovazione che tuttavia chiede più sanità pubblica per tutti. E questo perché la sanità in Umbria è in sofferenza e noi, dobbiamo fare di tutto per costruire le condizioni affinché i cittadini e le cittadine possano avere – come già avviene in Toscana - una sanità migliore di prossimità", spiega il candidato del Pd.