Elezioni europee, Fratelli d'Italia si prepara: Prisco lancia Squarta

"Marco Squarta è il più votato nel centrodestra dell'Umbria e questa è l'indicazione che viene dal territorio". Parole del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e sottosegretario all'Interno del governo Meloni, Emanule Prisco, al Corriere dell'Umbria. Tradotto: Marco Squarta è il candidato di Fratelli d'Italia in Umbria per le elezioni europee. Il presidente del consiglio regionale dell'Umbria ha il via libera per la tornata elettorale di primavera. Il piano, però, va studiato e preparato a livello nazionale. Per eleggere un candidato alle europee servono voti da Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Serve un accordo, in breve, perché il bacino elettorale umbro da solo non basta. Attendere.