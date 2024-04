Elezioni, Francesca Peppucci è la scelta di Forza Italia per l'Europa

È iniziato a Perugia il viaggio per le elezioni europee di Francesca Peppucci: “Questa non deve essere la mia corsa, deve essere la corsa di ognuno di noi, dove tutti siamo protagonisti per tutelare i nostri interessi, ma anche per promuovere e valorizzare le nostre eccellenze economiche, produttive e culturali” ha sottolineato l'onorevole in occasione della presentazione della sua ricandidatura per Forza Italia alle prossime elezioni di giugno per la circoscrizione dell’Italia Centrale.

Il partito ha scelto Peppucci, già europarlamentare, per la sua capacità di navigare la complessità delle istituzioni europee. Il portavoce nazionale del partito, Raffaele Nevi, presente all'iniziativa, ha inoltre aggiunto: “Ha saputo farsi apprezzare molto da Antonio Tajani con il quale si è creato un bel rapporto”.

Tutta la comunità regionale di Forza Italia si è dunque riunita intorno a Peppucci proprio ieri, domenica 21 aprile, al Barton Park. Andrea Romizi, coordinatore regionale di Forza Italia Umbria, per l'occasione ha sottolineato il valore che l'europarlamentare di Forza Italia rappresenta per il partito, evidenziando la sua incredibile determinazione, e serietà, impiegata nel lavoro che svolge quotidianamente.

Peppucci nel suo discorso ha messo in luce l'importanza vitale di avere una voce per l'Umbria in Europa, capace di promuovere e valorizzare la regione e le sue eccellenze. Con entusiasmo e determinazione ha dichiarato la sua prontezza a raccogliere la sfida di una nuova candidatura al Parlamento Europeo, ribadendo il suo impegno verso la comunità e l'Italia tutta.

Hanno partecipato attivamente all'evento il vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, la coordinatrice provinciale di Fi Perugia Fiammetta Modena e il coordinatore comunale di Fi Terni Edoardo Albert in rappresentanza del Coordinatore provinciale Stefano Fatale.