Elezioni europee 2024 ed elezioni amministrative a Perugia: le schede, come si vota e quando si sapranno i risultati

Si vota. Elezioni europee ed elezioni amministrative. In Umbria 59 comuni al voto, tra cui il capoluogo di regione, Perugia. Ecco quello che c'è da sapere.

Quando si vota e quando si sapranno i risultati

Si vota sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23). Lo spoglio delle Europee inizierà alle 23 di domenica. Quello delle comunali, invece, lunedì 10 giugno dopo le 15.



L'affluenza

La prima rilevazione dell'affluenza ci sarà sabato 8 giugno alle 23. Nella giornata di domenica 9 giugno ci saranno altre due rilevazioni intermedie: una alle 12 e una alle 19. Il dato finale arriverà domenica dopo le 23.

Come si vota

ELEZIONI EUROPEE - Ciascun elettore può votare una sola lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Il voto di preferenza può essere espresso per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella medesima lista.

ELEZIONI COMUNALI - Per i comuni oltre i 15mila abitanti ci sono tre possibilità di voto. La prima: si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato. La seconda: si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata (così facendo si ottiene il cosiddetto 'voto disgiunto’). La terza: si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate.

Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, per non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare il 23 e 24 giugno per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Le schede