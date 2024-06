Elezioni europee, la diretta dello spoglio: tutti i risultati

Aggiornamento ore 23.21 - Arrivano gli exit poll della Rai sulle elezioni europee a livello nazionale: Fratelli d'Italia sarebbe tra il 26 e il 30%, Partito Democratico tra il 21 e il 25%, Movimento 5Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'8,5 e il 10,5%, Lega tra l'8 e il 10%, Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%, Stati Uniti d'Europa tra il 3,5 e 5,5%, Azione-Siamo Europei tra il 2,5 e il 4,5%, Pace Terra e Dignità tra l'1 e il 3% e gli altri tra lo 0 e il 2%.

Aggiornamento ore 23.05 - Attesa per i dati definitivi dell'affluenza. Alle 19 in Umbria il dato di media era del 50,06% per le europee (provincia di Perugia al 52,20% e quella di Terni al 43,85%).

Aggiornamento ore 23 - Urne chiuse, inizia lo spoglio delle elezioni europee 2024.