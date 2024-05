Elezioni europee, ecco le procedure di voto per i cittadini italiani all’estero

Le elezioni per il Parlamento Europeo rappresentano un momento cruciale per l’esercizio della democrazia e un aspetto spesso poco conosciuto riguarda il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che desiderano esprimere la propria preferenza per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo.

Il Comune di Perugia ha fornito le informazioni necessarie per le procedure da effettuare per coloro che risiedono in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia e non hanno optato per il voto nel paese di residenza. C’è infatti la possibilità di esprimere il proprio voto nel paese dell’Unione Europea in cui attualmente risiedono.

Questo processo avviene senza la necessità di presentare ulteriori domande, i cittadini iscritti Aire riceveranno il certificato elettorale direttamente presso la propria residenza estera, inviato dal Ministero dell'Interno italiano. Questo certificato conterrà tutte le informazioni necessarie, come la sezione presso la quale votare, la data e l'orario delle votazioni.

Tuttavia per coloro che desiderano esprimere il proprio voto in Italia il processo è leggermente diverso. I cittadini italiani iscritti Aire che intendono votare per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo e che rientrano in Italia devono presentare una specifica richiesta al sindaco del Comune di Perugia entro e non oltre il 7 giugno 2024.

Questa richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Il modulo di comunicazione per l'esercizio del voto in Italia, reperibile sul sito del Comune di Perugia.

2. Una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. L'originale del certificato elettorale ricevuto dall'autorità consolare di riferimento.