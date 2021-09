Elezioni comunali, nuovo tour di Matteo Salvini in Umbria: le tappe

Tra sabato 25 e domenica 26 settembre il Segretario Federale della Lega farà tappa a Città di Castello, Spoleto e Assisi per incontrare i cittadini e sostenere i candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre

Matteo Salvini torna in Umbria. Tra sabato 25 e domenica 26 settembre il Segretario Federale della Lega farà tappa a Città di Castello, Spoleto e Assisi per incontrare i cittadini e sostenere i candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre.

Ecco le tappe del tour del leader del Carroccio. A Città di Castello, spiega la Lega Umbria, "l’appuntamento con il leader della Lega Matteo Salvini è per sabato 25 settembre alle 9.30 al mercato settimanale di Piazza Matteotti, poi comizio in Piazza Venanzio Gabriotti. Sarà presente il candidato sindaco Roberto Marinelli".

Domenica 26 settembre "Matteo Salvini incontra i cittadini a Spoleto. Alle ore 14 è atteso in Piazza Garibaldi per un comizio pubblico. Sarà presente il candidato sindaco Paolo Imbriani".

Sempre domenica 26 settembre "Matteo Salvini si sposterà ad Assisi. Arrivo previsto alle 15.30 in Piazza Santa Chiara. A seguire un passaggio in Piazza del Comune e poi in direzione della frazione Palazzo di Assisi per un momento conviviale presso la gelateria Oxy bar, viale Michelangelo 62. Sarà presente il candidato sindaco Marco Cosimetti".