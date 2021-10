Ballottaggio a Spoleto, con la vittoria di Sisti torna il centrosinistra in maggioranza: tutti gli eletti e i seggi assegnati

Con la vittoria a Spoleto di Andrea Sisti, centrosinistra, al ballottagio scatta anche l'attribuzione dei seggi per il consiglio comunale per i prossimi 5 anni. Non è ufficiale ancora, ma il consiglio comunale dovrebbe essere composto: 7 seggi per il Pd (Marco Trippetti, Camilla Laureti, Federico Cesaretti, Danilo Chiodetti, Guerrino Lucentini, Nadia Fibraroli e Mrika Lleshaj), 4 seggi per i Civici Per (Enzo Alleori, Donatella Loretoni, Manuela Albertella, Giovanni Paroli), 2 seggi per il M5s (Samuele Bonanni e Agnese Protasi) e 1 seggio per Ora Spoleto (Luigina Renzi) e 1 seggio per Eleggi Spoleto (Letizia Pesci).

All’opposizione lo sfidante perdente al ballottaggio, Sergio Grifoni, 2 seggi per Alleanza civica (Gianmarco Profili e Alessandra Dottarelli), 1 seggio per Fratelli d’Italia (Alessandro Cretoni). I candidati a sindaco: Giancarlo Cintioli (un seggio all'alleato Insieme per Spoleto con Paolo Piccioni), Maria Elena Bececco (civici più Forza Italia), Diego Catanossi (Spoleto 2030-Azione) e Paolo Imbriani (Lega).