Elezioni a Perugia, Scoccia apre le danze: "Siamo pronti a scrivere questa nuova pagina"

Margherita Scoccia, attuale assessore all'Urbanista del Comune di Perugia e candidata sindaco per il centrodestra alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, apre le danze con il primo post ufficiale. E lo fa il giorno dopo dell'ufficializzazione del "rientro" di Progetto Perugia nel perimetro di coalizione. Guarda caso l'ultima parola della "discesa in campo" è pesante: "insieme".

Primo punto: la coalizione. "Siamo pronti per scrivere questa nuova pagina ed è ormai certo che a farlo saremo tutti insieme - scrive Scoccia - . Abbiamo disegnato un perimetro ampio di sostegno e fiducia, nel quale hanno trovato spazio tutte le forze del centro destra, i tre partiti principali ma anche le forze civiche, unitamente a porzioni importanti di società civile. Una coalizione ampia e aperta al confronto, ove possano confluire tutte le persone di buona volontà che hanno nel cuore e a cuore questa città".

Quindi, in sintesi: "pace" fatta e avanti. Dentro, come anticipato nei giorni scorsi, ci saranno Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Perugia Civica, Progetto Perugia, alcuni nomi di Fora, il progetto "Fuori Tutti" di Tuteri e Giottoli e spazio a liste di professionisti e civici.

Poi Scoccia parla della sua candidatura: "Perugia è il luogo in cui ogni mattina spalanco gli occhi alla bellezza, è la casa dei miei figli, e anche quella dei miei amici, quella di ogni cittadino che si riconosce in questa comunità. È quindi un privilegio enorme poter affrontare questa sfida, ma al contempo è anche la più grande delle responsabilità, inutile scrivere che ne sento tutto il peso, anche se so che non sono sola".

E qui c'è il passaggio dedicato al sindaco Romizi (che comunque sarà in campo): "In questo viaggio - prosegue Scoccia - mi accompagnano persone che in questi anni sono state un punto di riferimento importante e prezioso per i cittadini, a partire da Andrea Romizi, un sindaco amato e stimato, che ha saputo tradurre in umanità e ascolto ogni sua azione".



E poi il futuro, quello dopo le urne: "È su quel solco che vorrei tracciare il futuro della città, di cui ho colto ogni cambiamento sociale e culturale, e nondimeno ogni sua fragilità - evidenzia la candidata del centrodestra - . E con la forza di energie nuove e un rinnovato ottimismo, provare a fare ancora e di più, senza mai perdere di vista che ogni cosa che facciamo ha un impatto nelle vite degli altri. Dovrà essere questa consapevolezza a guidarci in ogni scelta, a orientare il nostro lavoro, a indirizzare tutte le decisioni. Per il bene di Perugia, onorando chi l’ha resa grande ieri, proteggendo chi ci vive oggi, conservando per coloro che arriveranno domani. Insieme".