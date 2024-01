Elezioni, Progetto Perugia rompre gli indugi: "Con Margherita Scoccia e il centrodestra per proseguire la strada iniziata con Romizi"

Progetto Perugia appoggia la candidatura di Margherita Scoccia a sindaco di Perugia. Come nel 2014, anche dieci anni dopo, a conclusione del mandato di Andrea Romizi, la lista civica sostiene il candidato del centro destra. “Oggi come allora, riteniamo che, per il buon governo di Perugia, debba essere fondamentale un dialogo che abbia alla base una visione concreta sul futuro della città e un percorso di costruzione politica che approdi alla Perugia che vogliamo” sostiene il gruppo consiliare.

Progetto Perugia “insieme a Margherita Scoccia e con tutto il centrodestra, intende percorrere ancora con nuovo impulso e ancora più coraggio la strada iniziata nel 2014 con Andrea Romizi, anno in cui lanciò il progetto per la città, ambizioso e coraggioso, molte cose sono state fatte ma molte altre sono ancora da fare”.

In quest'ottica, “ricordandoci sempre che Perugia è la capitale di un’area vasta del centro Italia, tremila anni di storia che raccontano quanto singolare, preziosa e prestigiosa, quella sua centralità, deve essere il motore economico e politico dell’Umbria”.