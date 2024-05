Elezioni comunali, Margherita Scoccia fa tappa al canile e gattile: "Pronti ad investire in una struttura di pet therapy"

Il tour elettorale del candidato a sindaco del centrodestra più civici Margherita Scoccia ha fatto tappa anche al canile di Collestrada e poi all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). "Abbiamo particolarmente a cuore il benessere degli animali, tanto che una delle liste che compongono la nostra coalizione - PerugiAmica - porta avanti un programma interamente pensato per i cani e per i gatti.Per il 2024, come amministrazione, abbiamo preventivato 230 mila euro per per riqualificare il canile. Non solo, stiamo anche seguendo l'iter di approvazione del piano per la lotta al randagismo. Che permetterà, tra le altre cose, la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà dei cittadini appartententi alle categorie socialmente fragili". Margherita Scoccia ha ribadito gli impegni presi per il futuro prossimo come amministrazione comunale: "Vogliamo individuare, grazie alla collaborazione tra Comune e USL, uno spazio dedicato alla pet therapy. Sono impegni che abbiamo preso e che intendiamo rispettare. Per una Perugia attenta a tutti: anche ai nostri amici animali".