Perugia Calcio, Ferdinandi (Centosinistra): "Presidente non all'altezza delle aspettative. Nuovo Curi? Si ma..."

“Il Perugia Calcio è un patrimonio di tutti noi e deve essere obiettivo di tutti difenderlo e sostenerlo. Per questo comprendo e condivido la frustrazione dei tifosi in questo momento dedicato. La loro passione e il loro sostegno sono fondamentali per il successo di qualsiasi squadra”. A 24 ore dalla fine della campagna elettorale la candidata sindaca del centrosinistra Vittoria Ferdinandi punta sui tifosi dopo la contestazione contro il Presidente Santopadre. I tifosi puntano ad un cambio di società per rilaciare il Perugia che si trova in serie C dopo la mancata promozione di questo anno.

“E’ evidente che l’operato del presidente non sia stato all’altezza delle aspettative e dei risultati sportivi e non solo - ha affermato la Ferdinandi - e il rapporto con la città e i tifosi si è incrinato, con la chiusura nei confronti di chi sostiene la squadra. Gli errori non possono compromettere un percorso e una storia. Serve il dialogo e la trasparenza: il presidente avrebbe dovuto sentire la città e i tifosi, ascoltarne maggiormente le preoccupazioni e lavorare per trovare soluzioni che possano riportare serenità nell’ambiente. La città di Perugia merita una squadra che possa competere a livelli che le spettano e l’amministrazione comunale, oltre ai rapporti istituzionali con il presidente, avrebbe dovuto cercare soluzioni per il rilancio. La mia cifra sarà quella di un dialogo costruttivo”.

“Centrale e strategico sarà il futuro dello stadio Renato Curi. Come sindaca la mia priorità sarà prendere una decisione sostenibile, nel rispetto dell’ambiente, economicamente vantaggiosa e che risponda alle esigenze del club, della comunità e dei tifosi. Lo stadio attualmente versa in una condizione precaria, una curva utilizzabile a metà, nell’altra manca una parte e la gradinata è chiusa. La ristrutturazione sarebbe più rapida e meno dispendiosa nel breve termine. Tuttavia non possiamo ignorare l’idea di un nuovo stadio se questo rappresenta un’opportunità per proiettare il Perugia Calcio e la città verso il futuro. Il nuovo stadio, che dovrà rimanere a Pian di Massiano alla luce della vocazione dell’area, potrebbe voler dire un centro polifunzionale per ospitare eventi diversi e stimolare l’economia".