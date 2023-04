ELEZIONI COMUNALI Centrodestra per Carizia, la novità di Umbertide in Movimento: chi sono e il programma per la città

Una lista innovativa con 16 candidati mai scesi prima in politica ma con una gran voglia di diventare protagonisti della propria città. Umbertide in Movimento nasce da una costola dell’associazione regionale "Umbria in movimento" - fondata dal manager e politico Marco Vinicio Guasticchi, ex presidente della Provincia di Perugia - e ne rappresenta una delle tante ramificazioni. I due portavoce Samuele Ventanni (a sinistra) e Scilla Minelli (nella foto a destra) spiegano quale è la logica della decisione presa di schierarsi al fianco del sindaco uscente Luca Carizia.

“Siamo stufi di farci rappresentare dai soliti noti , e noi tutti vogliamo essere protagonisti e non semplici comparse. Abbiamo presentato al sindaco dei punti per noi fondamentali da mettere sul programma e su questa disponibilità abbiamo chiuso l’accordo politico: con un sindaco uscente che riteniamo abbia governato bene. Quindi un accordo sui programmi senza pretendere nulla se non il bene della nostra comunità. Nella lista c’è uno spaccato della umbertide di oggi con candidati provenienti da varie realtà regionali ed estere per daee la voce ai nuovi cittadini della nostra splendida comunità. Siamo civici e rimarremo tali coordinandoci con i nostri referenti regionali".

IL PROGRAMMA

Il nostro movimento nasce per l’esigenza di rendere protagonisti della politica del proprio comune i cittadini-elettori , al di là della ristrette appartenenze partitiche o ideologiche che finora hanno caratterizzato la vita pubblica della nostra comunità. Vogliamo dare per scontato alcune priorità come l’incremento delle risorse per il sociale, o trovare risorse al di là dei ristrettì confini del bilancio per prevedere progetti e prospettive occupazionali per i giovani.

Vorremmo però dare un contributo più specifico sul fronte del mondo della cultura e dello sport.

Lo sport a portata di tutti, creando le condizioni per consentire a tutti i ragazzi di poter accedere alle varie attività sportive con una visione educativa e non solo agonistica mettendo in condizione tutte le società sportive di utilizzare anche risorse e mezzi ed infrastrutture pubbliche per formare fisicamente e psicologicamente le giovani generazioni umbertidesi. Quindi eliminare situazioni monopolistiche a vantaggio di una maggiore democrazia sportiva. La cultura deve diventare una grande opportunità di sviluppo della nostra comunità. Abbiamo dei contenitori unici in Italia come il centro espositivo della Rocca, il museo di Santa Croce, il convento di San francesco.

Contenitori culturali che potrebbero ospitare mostre di altissimo livello in grado di rendere la nostra città un polo catalizzatore per un turismo culturale ed artistico che potrebbe portare un turismo che ora ci sfugge a vantaggio di città con strutture sicuramente meno pregevoli ma sicuramente più pubblicizzateFacile accesso del cittadino si servizi del comune creando decentramenti informatici in tutte le frazioni per interfacciare l’utenza del comune con la struttura senza dover raggiungere il capoluogo. Forte incremento alla digitalizzazione semplificando là procedure. Utilizzo del pnrr PER

- incremento del turismo grazie ad organizzazioni come polo turistico umbria in grado di gestire il flusso tramite agriturismi e di organizzare al meglio attivita’ consone.

- riqualificazione dei circoli abbandonati come montecastelli e umbertide(piattaforma) con avvisi che siano piu’ accessibili

- riabilitazione dell’ufficio informativo turistico umbertide

- apertura di uno sportello cittadino che dia la possibilita’ di avere informazioni dirette sui bandi regionale/avvisi comunali e che sia aiutato nelle pratiche informative, come gia esiste per la regione.

- riorganizzazione di tutti i luoghi con valore culturale che sono lasciati in mani poco pratiche, quindi appena possibile riemettere avvisi accessibili a cittadini con requisiti minimi.