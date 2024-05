Verso il voto - "Sogno una Perugia giovane, attiva, dinamica, interculturale e sicura"

Marco Belladonna è un carabiniere, un tenente colonnello per la precisione, decorato di medaglia di bronzo per aver fatto desistere un uomo dal commettere suicidio, autore di una lettera in risposta ad un messaggio di una professoressa che inneggiava alla morte del collega Mario Cerciello Rega, e una carriera che non è nostra intenzione ripercorrere. Belladonna ha deciso di concorrere alle prossime elezioni comunali con la lista civica “Progetto Perugia” con tante idee sulla sicurezza e la volontà di fare il bene della città.

Perché hai scelto di candidarti?

“Ho scelto di candidarmi alle prossime comunali di Perugia, la mia città a cui devo molto perché da oltre trent’anni mi occupo, per la mia professione di sicurezza. Ho ricoperto molteplici incarichi operativi e di staff nell’Arma dei Carabinieri e questo mi ha permesso di poter approcciare a 360 gradi nei confronti di questa delicata tematica. Sono abituato ad ascoltare la popolazione e le sue istanze, come pure coloro che mi collaborano nel lavoro e questo ha fatto si che insieme agli altri ho potuto risolvere brillantemente situazioni molto difficili. Sono abituato a risolvere i problemi in maniera efficace ed efficiente ed anche in maniera rapida. Desidero donare la mia professionalità, la mia umanità e i miei valori etico morali ai miei concittadini senza distinzioni e con il massimo impegno ed onestà, sono fermamente convinto che Perugia abbia bisogno di competenze comprovate, anche se questi ultimi dieci anni tanto è stato fatto e con molta competenza”.

Perché adesso?

“Perché? Ci ho riflettuto molto, circa 4 anni, poco dopo la seconda elezione di Andrea Romizi, un grande sindaco. Ho pensato che meno di due anni dalla pensione fosse arrivato il momento di donare tutto ciò che la vita mi aveva regalato in termini di talento, opportunità, incontro di numerose persone e vita vissuta in mezzo alla strada tra la gente e per la gente. Queste le motivazioni, solo queste null’altro, mi avvicino a quest’esperienza con animo sincero. Non mi serve nulla, il lavoro che sognavo da bambino l’ho avuto, fra poco la pensione per cui perché non restituire tutto in termini di servizio ai miei concittadini come sono abituato a fare da oltre trent’anni?”.

Cosa significa per te Perugia?

“La mia città, la mia vita, tutto. Vede da bambino mio nonno paterno, Alessandro mi portava la sera alla stazione di Fontivegge a vedere gli ultimi treni arrivare, l’estate mi comperava il gelato e guardavamo insieme la ferrovia, poi il sabato prendevamo il filobus, il numero uno che andava a ‘Perugia’ come chiama il centro il nonno, poi Madonna Alta il mio quartiere, il campo da calcio San Faustino dove ora ci sta la Conad in via Settevalli, quante partite io ero portiere e li ho avuto un avversario di tutto rispetto, giocava col Case Bruciate, Francesco Calabrese. Poi l’adolescenza, il militare al Distretto, L’Etoile 54 e tante altre cose che a ricordarle mi vengono il lacrimoni. Perugia degli anni 80/90 piena di gente, sempre viva, questa è la Perugia che vorrei rivedere invecchiando”.

Cosa puoi fare per la città?

“Donare me stesso, le mie competenze comprovate sul campo, la mia onestà tutti i valori che mi ha insegnato mio padre, severissimo e mio nonno. Donare senza chiedere nulla in cambio, le sembrerà strano, ma è così. Perugia merita che tutto ciò che ho ricevuto lo possa restituire per il bene dei perugini e perché la fortuna che ho avuto la devo mettere a disposizione per il bene comune, senza se e senza ma. Ho in mente tanti progetti per la sicurezza, ma non voglio svelare nulla, vi assicuro che sono cose fattibili la maggior parte delle quali a costo zero o poco più, progetti fattibilissimi che in molti casi sono già in funzione con successo in altre parti dell’Italia”.

Come vedi la Perugia di oggi?

“Come una bella signora attempata che dopo essere stata maltrattata e sfruttata, da dieci anni con fatica e con molto orgoglio si sta riprendendo. Sarebbe un peccato farla tornare indietro e abbiamo tutti il dovere morale di scongiurare questo pericolo, sarebbe imperdonabile. Sono fiducioso che attraverso la continuità Perugia torni presto ai vecchi fasti, ci vuole impegno, ma soprattutto l’arma segreta: l’amore per la città”.

Come vorresti la Perugia di domani?

“Giovane, attiva, dinamica, interculturale e interraziale, una moltitudine di persone che convivono insieme senza pregiudizi e in maniera ordinata e rispettosa, collaborativa con le istituzioni, una Perugia economicamente attiva e brillante perché abbiamo ampiamente dimostrato con Umbria Jazz, seconda manifestazione al mondo, Festival Internazionale del Giornalismo, unica al mondo, Eurochocolate e tanto altro che sappiamo essere numeri uno in molte cose. Poi siamo pieni di storia e non solo medievale, il mio desiderio si può avverare se tutti uniti lavoriamo nella giusta direzione”.

Prima cosa se venissi eletto?

“Ho a cuore, forse per deformazione professionale, la Polizia municipale da molti vista solo come un Corpo che fa le contravvenzioni. No, non mi piace quest’abito cucito addosso a persone che lavorano per la città. Proprio per questo ho realizzato un programma di razionalizzazione del Corpo che passa attraverso una formazione qualificata e continua, l’apprendimento di elementi di lingue straniere per meglio accogliere i turisti, l’apprendimento di nuove tecniche operative, e tanto altro. Questo il primo passo qualora gli elettori scelgano di mettere nelle mani giuste e competenti la loro sicurezza. Poi Le faccio sapere il secondo passo, il vigile di quartiere, figura che proietterà la Municipale verso un servizio di prossimità senza precedenti che sappia intercettare le istanze del cittadino e lo sappia educare alla cultura della sicurezza risvegliando il giusto senso civico, la Municipale nelle scuole. Mi fermo perché sarei un fiume in piena ed anche perché sono progetti ampiamente collaudati”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“Comprendo l’amarezza, le distanze prese da una politica che spesso e non sempre per dolo rimane distante dai cittadini, comprendo le aspettative disattese molte volte perché pur volendo, magari per cause di forza maggiore si è costretti a fare delle scelte che lasciano da parte alcune promesse. Comprendo pure, qui lo dico fuori dai denti che molte volte si vota il cugino perché non gli si vuol far torto, come pure si vota solo per pura ideologia o per rabbia non rendendosi conto che ci sono candidati che potrebbero fare molto e con competenza. Io suggerisco agli elettori di fermarsi e vagliare bene su chi votare perché riflettevo domenica sotto la doccia che il cittadino quando barra la casella e scrive il nome mette nelle mani di quel candidato la propria fiducia e un pezzo della propria vita, fatta di problemi, gioie preoccupazioni per cui l’obbligo di scegliere bene va di pari passo con l’obbligo etico morale che si assume l’eletto. Romantico? No, le assicuro è che non sono un politico, ma un tecnico che vuol fare solo del bene”.