Elezioni comunali a Perugia, sondaggi e candidati a sindaco: la scelta del centrodestra

Di sondaggi, per le elezioni comunali di Perugia, anche se uno ha respiro regionale, ce ne sono tre. E due di sicuro hanno già trovato posto sui tavoli romani in vista delle tornate amministrative e regionali.

E se, secondo le indiscrezioni, nelle idee del centrosinistra il sondaggiato nome di Serse Cosmi prende spazio, nel taccuino del centrodestra c'è una sola voce già cerchiata e sottolineata: Margherita Scoccia.

L'attuale assessore all'urbanistica della giunta Romizi, dicono, registra su di sé la convergenza di Fratelli d'Italia (che in uno dei sondaggi è dato al 27%, in un altro oltre il 30%), Forza Italia e Lega (entrambe, secondo le indiscrezioni su due delle tre rilevazioni, si aggirerebbero intorno al 10%) come candidato sindaco del centrodestra alle amministrative di Perugia. La candidatura ufficiale potrebbe arrivare nei primi giorni del 2024.

Ora, aggiungono i ben informati, la coalizione per riconfermarsi a Palazzo dei Priori è in fase di costruzione (o allargamento?). Stando ai rumors – avvertenza, la strada è ancora lunga, ma non troppo – trattative in corso con i Civici X di Andrea Fora, dialogo Italia Viva-Perugia Civica (anticipato da Emanuela Mori in un'intervista a PerugiaToday), passaggi di attuali consiglieri dalla lista Progetto Perugia a partiti diversi. Ma quadrare il cerchio non è mai facile: stavolta, nello specifico, perché ci sono da tenere insieme anche le elezioni regionale e anche quelle europee. Attendere, prego, e tutto sarà più chiaro. Tranne il nome: quello è già stato cerchiato.