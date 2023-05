Elezioni comunali, ballottaggio a Umbertide e Terni: urne aperte

Umbertide e Terni al ballottaggio. Nel comune dell'Alto Tevere è sfida tra l'uscente Luca Carizia (centrodestra) e Sauro Anniboletti (centrosinistra). A Terni, invece, è duello tra Orlando Masselli (centrodestra) e il patron della Ternana Stefano Bandecchi (centrodestra).

Seggi aperti fino alle 23 di oggi per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 per scegliere il nuovo sindaco.

Affluenza, i dati di Umbertide e Terni

Alle ore 12 di domenica 28 maggio a Umbertide ha votato il 14,67% degli aventi diritto. Al primo turno l'affluenza alle 12 di domenica era stata del 16,98%. A Terni, invece, ha votato il 9,23% (contro il 11,91% del primo turno).

Ballottaggio, come si vota

Con il secondo turno è possibile l'apparentamento. Come recita la norma, "per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate".

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.