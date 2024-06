Elezioni comunali, la diretta dello spoglio: tutti i risultati

Aggiornamento ore 14.21 - Vallo di Nera, scrutinate 2 sezioni su 3: Agnese Benedetti in vantaggio.

Aggiornamento ore 14.12 - Costacciaro, eletto il sindaco

Aggiornamento ore 14.10 - A Fossato di Vico c'è già il sindaco.

Aggiornamento ore 14.05 - La diretta dello spoglio a Perugia.

Aggiornamento ore 14 - Inizia lo spoglio delle elezioni comunali 2024 in Umbria.



Aggiornamento ore 13.46 - In Umbria il dato di media delle comunali è del 67,58% (provincia di Perugia al 66,98% e quella di Terni al 71,71%). A Perugia alle 23 di domenica 9 giugno l'affluenza per le comunali è del 65,84% (contro il 69,58% delle precedenti elezioni). In provincia di Perugia il record delle comunali 2024 spetta Cerreto di Spoleto (83,31%). Ultimo Comune in classifica Magione (61,05%). A Foligno l'affluenza registrata è del 63,07%, a Marsciano del 71,56% e a Gubbio del 68,49%. E ancora. Gualdo Tadino fa registrare un 66,39%, Bastia Umbra un 66,33%.

Aggiornamento ore 13.23 - Secondo l'exit poll della Rai Vittoria Ferdinandi, candidata del centrosinistra (sostenuta dalle liste Perugia Sanità Pubblica, Movimento 5 Stelle, Anima Perugia, Orchestra per la Vittoria, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Pensa Perugia) sarebbe tra il 49 e il 53%.

Margherita Scoccia, centrodestra (sostenuta da Fratelli d’Italia, Fare Perugia con Romizi -Forza Italia, Progetto Perugia, Lega, Perugia Civica, Futuro Giovani, Udc, PerugiaAmica) tra il 44% e il 48%.

Massimo Monni (lista Perugia Merita) tra l'1 e il 3%.