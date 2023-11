Elezioni a Perugia, Fora con il centrodestra: l'annuncio ufficiale

Adesso è ufficiale, con post su Facebook coordinato e condiviso. Andrea Fora con il centrodestra per le elezioni comunali di Perugia. I Civici X sosterranno la lista Romizi-Forza Italia, che a sua volta sarà a sosteno di Margherita Scoccia come candidato sindaco.

"Ho sempre creduto nelle persone, nei rapporti umani. In quel dialogo che diventa punto di incontro. Nello scambio di opinioni sano e rispettoso spesso preludio di un nuovo inizio. In quegli incontri che si tramutano in occasioni per esplorare nuove vie, per creare nuove opportunità, per intraprendere un cammino insieme". A scriverlo è il sindaco Andrea Romizi. "Nel tempo, con Andrea (Fora, ndr) abbiamo parlato - aggiunge - . Ci siamo spesso confrontati, a volte mantenendo diversità di vedute, altre, invece, scoprendo importanti punti di approdo comuni. Fino a quando ci siamo resi conto che i fattori che ci uniscono sono di gran lunga superiori a quelli che ci separano. Ed è così che abbiamo deciso di condividere una progettazione futura per valorizzare e rafforzare quello che in questi anni si è andati a costruire. Di lavorare congiuntamente per fare in modo che Perugia continui a crescere e a esprimere tutto il suo enorme potenziale".

"Con Andrea (Romizi, ndr) - scrive invece Fora - ci conosciamo da molti anni e non abbiamo fatto mai mistero di condividere un sentimento di amicizia e di stima personale costruito oltre la politica. Ci ha sempre unito una simile visione del mondo che ci ha mosso nell’impegno nelle istituzioni, anche da posizioni differenti, e una politica del “fare” che parte dai bisogni e dalle necessità, dal bene comune e dal realizzare ciò che è possibile". E ancora: "Ci siamo a lungo confrontati in questo periodo e abbiamo trovato una grande sintonia su molti temi strategici per Perugia. Ci sono cose da migliorare rispetto al passato, azioni buone da portare a compimento, progetti nuovi da intraprendere. Insieme crediamo di poter dare ancora più impulso a tali percorsi. Si può sempre migliorare e fare di più e per questo è importante unire le forze per il bene della città, privilegiando ciò che unisce a ciò che divide. Questo dovrebbe fare la buona politica".

Ecco il punto. Il consigliere regionale annuncia che "abbiamo deciso di percorrere insieme la strada per Perugia 2024 all’insegna dell’innovazione. I prossimi 5 anni vedranno Perugia proiettarsi nel futuro, rigenerare intere aree del territorio e dei nostri quartieri. Perugia, città universitaria, europea, della cultura, dell’innovazione, dell’inclusione, della sicurezza, dello sviluppo economico, delle connessioni digitali ed umane, del welfare, capoluogo di regione proiettato nell’Italia centrale. Perugia è questo, può esserlo di più. Ecco, io e Andrea vogliamo costruire un progetto che metta insieme le migliori energie della città, anche con idee diverse, per il bene dei perugini. Il fatto che siamo amici è secondario, ma conta. Perché i grandi progetti hanno bisogno di fiducia e lealtà per essere realizzati".