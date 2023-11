Elezioni comunali a Perugia, movimenti nel centrodestra: le indiscrezioni

Movimenti in casa centrodestra per la costruzione della coalizione per le elezioni comunali a Perugia. Registrata e protocollata la convergenza di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sull'attuale assessore all'urbanistica, Margherita Scoccia, come candidato sindaco, qualcosa continua a muoversi.

Secondo le indiscrezioni nei prossimi giorni si aprirà il tavolo delle trattative tra i tre partiti e gli attuali consiglieri comunali di Progetto Perugia per trovare l'accordo definitivo. E non è finita qui. I ben informati raccontano che salirebbe a tre il numero degli attuali assessori della giunta Romizi in fase di avvicinamento a uno dei tre partiti della coalizione di centrodestra: i nomi che circolano sono Numerini, Tuteri e Giottoli. A questo vanno aggiunti la trattativa con i Civici X di Andrea Fora, il sostegno di Civitas di Agabiti e dialogo sempre più serrato Italia Viva-Perugia Civica.

Il tempo darà la risposta definitiva. Ma intanto ci si muove.