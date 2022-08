Terzo Polo, il capolista in Umbria è Giacomo Leonelli: "Siamo la vera novità per gli umbri: distanti dai populismo e la sinistra conservatrice"

"Ora lo possiamo dire ufficialmente: guiderò la lista del #TerzoPolo alla Camera dei Deputati in Umbria, la mia Regione. È un grande onore per me. Mi preme ringraziare il mio partito, e cioè Azione che mi ha indicato, e ItaliaViva che ha condiviso la proposta": lo ha affermato il segretario regionale di Azione Giacomo Leonelli che sarà capolista alla Camera per il cosiddetto Terzo Polo.

"La vera novità politica - ha spiegato Leonelli - di queste elezioni è il TerzoPolo: finalmente, anche in Italia, un’area liberal-democratica come in tanti Paesi Europei, distante dai populismi, dai conservatorismi di una certa sinistra e dai sovranismi della destra. Spetta a noi, assieme a tutti coloro che ci stanno tempestando di mail e di messaggi per dare una mano, metterci tutto l’impegno possibile per rafforzare l’Umbria e il nostro progetto! Quanto a me ce la metterò tutta per rappresentare al meglio la mia Regione e la mia città. So che spesso in politica fanno più fortuna quelli più abili a muoversi tra le correnti romane dei partiti, ma io l’impegno politico lo intendo così: in campo per fare gli interessi della propria comunità; e credo che a Perugia e in Umbria ce ne sia davvero bisogno".

Infine il segretario ha voluto ringraziare la squadra dei candidati e i movimenti che stanno appoggiando il Terzo Polo: "preme però soprattuto ringraziare quelle energie che si sono affiancate in questi giorni e che anche grazie al contributo sostanziale dell’area civica dell’Umbria, a cominciare da Civici per, ci consentono di presentare una proposta altamente competitiva. E dunque grazie a Leonardo Grimani, Carla Casciari, Franco Barbabella, Donatella Porzi , Marta De Angelis, Stefano Stefanucci, Luciana Bassini Vittoria Garibaldi che hanno accettato con tanto entusiasmo di spendersi in questa partita fondamentale per il Paese e per l’Umbria".