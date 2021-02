Centrodestra unito ad Assisi e rilancia l'allenza per vincere alle elezioni

"Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e le forze civiche di riferimento dell’area di centrodestra si presenteranno compatte alle prossime elezioni amministrative del Comune di Assisi". Lo annunciano Stefano Pastorelli (Lega), Federico Calzolari (Fratelli d’Italia), Leonardo Paoletti (Forza Italia) e le forze civiche indicando anche il loro candidato unitario e lo sviluppo di un programma condiviso, "basato sulla consapevolezza della necessità di uscire rapidamente dal torpore determinato sia dalle conseguenze della pandemia che dalle scelte sbagliate dell’attuale giunta di sinistra".

In una nota congiunta il centrodestra annuncia di voler "coinvolgere le forze vive della città, il mondo dell’associazionismo, i cittadini, gli imprenditori e tutti coloro che vorranno offrire un contributo positivo in termini di idee e proposte. La valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, il rilancio strategico del turismo, la ripresa delle attività commerciali e imprenditoriali, dovranno essere gli obiettivi principali su cui puntare in questa prima fase".

La città di Assisi, per il suo significato storico, religioso e turistico, "conosciuta e apprezzata a livello internazionale, sarà chiamata a svolgere un ruolo determinante nel condurre l’Umbria e l’Italia intera fuori dalla crisi, diventando punto di riferimento della ripartenza economica e sociale, guidata dai valori religiosi e spirituali di cui è permeato il messaggio francescano - conclude la nota - Questa sfida non può coglierci impreparati, è una responsabilità che dobbiamo affrontare con determinazione e coraggio in netta contrapposizione a quanto fatto fino ad oggi dalla sinistra".