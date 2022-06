Elezioni amministrative in Umbria, Fratelli d'Italia "schiera" Francesco Lollobrigida

Il capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia on. Francesco Lollobrigida sarà in Umbria per una serie di incontri in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno.

Il primo appuntamento nel pomeriggio di lunedì 6 giugno a Todi, alla terrazza della Consolazione con la lista di Fratelli d'Italia in appoggio al sindaco Antonino Ruggiano.

Successivamente Lollobrigida sarà a Narni con i candidati di Fdi al consiglio comunale per la cena a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Cecilia Cari. Saranno presenti i parlamentari umbri e gli eletti di Fratelli d’Italia dell'Umbria.