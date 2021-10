Elezioni amministrative in Umbria, dodici Comuni al voto: i risultati e la diretta

Dodici comuni dell'Umbria al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale

Dodici comuni dell'Umbria al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale. Elezioni ad Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra, Spoleto, Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli, Parrano.

Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio delle Comunali in Umbria

Aggiornamento ore 16.02 - Il Comune di Spoleto spiega con una nota che "Per le elezioni amministrative 2021 a Spoleto hanno votato 17.680 elettori (8.647 maschi e 9.033 femmine) su un totale di 30.430 aventi diritto, ossia il 58,10%. In occasione delle elezioni amministrative precedenti, che si tennero in un’unica giornata il 10 giugno 2018, l’affluenza definitiva fu pari al 60.51% (18.611 votanti)".

Aggiornamento ore 15.56 - Affluenza, il Ministero dell'Interno registra il 65,14% in Umbria (contro il precedente 68,31%). In Provincia di Perugia il dato è del 64,04% degli aventi diritto al voto (contro il precedente 67,39%). In Provincia di Terni il Ministero registra il 70,63% di affluenza (contro il precedente 72,86%)

Aggiornamento ore 15.55 - Affluenza al 64,04% (contro il precedente 67,39%) in provincia di Perugia.

Aggiornamento ore 15.53 - Affluenza, il Ministero dell'Interno registra il 58,10% a Spoleto (contro il 60,42% delle precedenti elezioni).

Aggiornamento ore 15.49 - L'unico dato non ancora elaborato dal Ministero dell'Interno è quello di Spoleto. Nei Comuni al voto in provincia di Perugia affluenza al 65,68% ad Assisi, al 70,67% a Bettona, al 62,90% a Bevagna, al 66,97% a Città di Castello e al 70,51% a Nocera Umbra.

Aggiornamento ore 15.36 - Nuovi dati dell'affluenza. Il Ministero dell'Interno registra il 66,97% a Città di Castello (contro il precedente 70,85%)

Aggiornamento ore 15.33 - Nei sei comuni della provincia di Terni al voto, secondo i dati del Ministero dell'Interno, gli unici a registrare un aumento dell'affluenza alle urne sono Avigliano Umbro (79,51% rispetto al 75,32 delle precedenti elezioni) e Montecastrilli (72,66% contro il 72,29% delle precedenti elezioni).

Aggiornamento ore 15.29 - Nuovi dati dell'affluenza. Il Ministero dell'Interno registra il 70,63% in provincia di Terni (contro il precedente 72,86%). Per quanto riguarda la provincia di Perugia mancano ancora i dati di Città di Castello e Spoleto.

Aggiornamento ore 15.24 - Nuovi dati dell'affluenza. Il Ministero dell'Interno registra il 66,91% (contro il precedente 70,27%) ad Amelia e il 72,66% (contro il precedente 72,29%) a Montecastrilli.

Aggiornamento ore 15.21 - Nuovi dati dell'affluenza. Il Ministero dell'Interno registra il 65,68% (contro il 70,20%) ad Assisi e il 62,9% (contro il 67,09%) a Bevagna.

Primi dati dell'affluenza. Il Ministero dell'Interno registra il 70,67% a Bettona (contro il precedente 74,05) e il 70,51 a Nocera Umbra (contro il precedente 70,57%). Per quanto riguarda la Provincia di Terni, invece, registrato il 73,98% (contro il precedente 79,71%) a Castel Giorgio, il 66,87% (contro il 70,02%) a Parrano, il 75,13% (contro il precedente 80,35%) a Otricoli e il 79,51% (contro il 75,32%) ad Avigliano Umbro.

Alle 15 di lunedì 4 ottobre si sono chiuse le urne ad Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra, Spoleto, Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli, Parrano. Gli eventuali ballottaggi - nei Comuni con più di 15mila abitanti: Assisi, Spoleto e Città di Castello - si terranno con le stesse modalità tra due settimane, domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Alle 23 del 3 ottobre l'Umbria ha fatto registrare un'affluenza del 49,06%.