Elezioni comunali, il grande sconfitto è il Movimento 5 Stelle: la lista meno votata a Todi e a Narni vince ma perde voti

Il Movimento 5 Stelle è il grande sconfitto di questa tornata elettorale sia a livello nazionale che a livello umbro. La macchina da guerra dei grillini è in forte, fortissima difficoltà nonostante il sostegno di Conte, l'ex premier e avvocato di popolo, fornito ai candidati e alle liste in provincia di Perugia e Terni sotto campagna elettorale. A Todi i 5 Stelle sono stati la lista meno votata in assoluto: meno delle poche conosciute e sponsorizzate liste civiche. Surclassati dalla sinistra dura e pura e dagli ex fiamma tricolore-casapound Todi Tricolore, entrambe sopra il 5 per cento e con tanto di eletti in consiglio comunale. La lista grillina ha preso 1,6 per cento e si trovava in coalizione con Pd e altri di centrosinistra.

Un dato che nessun dei parlamentari - tutti della provincia di Perugia - ha voluto commentare con note ufficiali. La faccia è stata messa dal capogruppo regionale De Luca, grande fautore dell'asse Pd-5Stelle, che non si è risparmiato in questa campagna elettorale portando a casa almeno un eletto in consiglio comunale a Narni in provincia di Terni dove il partito si colloca in maggioranza (la lista è passata dal 10 per cento al 6 rispetto alle ultimi amministrative... bicchiere mezzo vuoto o). "A Todi il Movimento 5 Stelle non ha mai eletto nessun portavoce, nemmeno nei momenti migliori. Abbiamo comunque scelto di sostenere la coalizione progressista insieme ad un gruppo di attivisti eccezionale, persone che nel corso degli anni non hanno fatto mai mancare il loro supporto nelle battaglie a difesa del territorio, soprattutto sul fronte della sanità pubblica": ha ammesso mettendo le mani avanti De Luca ribadendo un campo di gioco storicamente ostico per i grillini.

Per De Luca la strada per una buona politica e per ritornare a risultati migliori è una sola: "Ora faremo il massimo per dare stabilità alla giunta dove siamo presenti e soprattutto per fare in modo che la politica non dimentichi mai la sua missione primaria, ovvero quella di prendersi cura della propria comunità". C'è futuro ancora per i 5 Stelle, molto dipenderà anche dalle scelte nazionali e dalla futura collocazione: sempre con il Pd o il ritorno in solitudine per una politica dura e pura?