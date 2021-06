Stefania Proietti lancia la campagna elettorale per un secondo mandato a sindaco di Assisi

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti lancia la sua candidatura ad un secondo mandato e presenta i nuovi canali di comunicazione per mantenere un costante contatto con i cittadini, dal nuovo sito web , ai social (Facebook, Twitter e Instagram).

Attraverso il sito gli elettori potranno porre domande al sindaco Proietti. L’obiettivo è di mantenere un dialogo assiduo con i cittadini, conoscere le loro necessità, aspirazioni e aspettative per i prossimi 5 anni, segnalazioni che saranno utili anche per arricchire il programma elettorale 2021-2026 di Stefania Proietti.

Come anticipato già in occasione dell’annuncio della sua ricandidatura: "C’è bisogno di più tempo per raggiungere gli obiettivi prefissati e soprattutto c’è bisogno di ripartire, di ricostruire con slancio e con fiducia. Per questo - ricorda Proietti - ho deciso di ricandidarmi a sindaco insieme a una squadra che ha creduto e crede in un progetto civico che, ora come allora, ora più che mai, vuole raccogliere le migliori competenze, forze ed energie della società civile".

La prima cittadina spiega come Assisi sia "una città dalle due dimensioni, quella di una realtà media con 28 mila abitanti e 20 frazioni e quella di una città-messaggio di respiro internazionale per i valori francescani di pace e accoglienza che trasmette. Per questo ha bisogno delle sue migliori energie per rinascere e ricostruirsi più bella, forte, salda, unita che mai. Il nostro progetto per Assisi Rinnovata verso il 2026, verso la storica data dell’ottocentenario francescano che sarà preceduto dal grande Giubileo del 2025, è una grande occasione di partecipazione politica. Grazie dal profondo del cuore a quanti di voi, care Concittadine e cari Concittadini, vorranno farsi, insieme a noi, costruttori di futuro con fiducia, competenza, umiltà e amore per Assisi. Noi, per Assisi, per le Assisane e gli Assisani, vogliamo esserci ancora! Ed è per questo che siamo qui, con il nostro modo di fare politica, fatto di dedizione totale, passione, coraggio. E di avere coraggio - conclude Proietti - non ci si pente, mai!".