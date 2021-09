Amministrative a Città di Castello - Il Tar "taglia" la lista dei Civici X del consigliere regionale Fora

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria taglia fuori dalle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del sindaco tifernati la lista Civici X Città di Castello del consigliere regionale Andrea Fora.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto da Massimo Dottorini e Victorita Pricop, rappresentati dall'avvocato Giuseppe Caforio, contro I Sottocommissione Elettorale Circondariale di Perugia, Prefettura Perugia, chiedendo l’annullamento del verbale n. 66/2021 del 7 settembre 2021 con il quale è stata esclusa la lista per “la mancata produzione nel termine in precedenza concesso dell'attestazione dell'autorità rumena competente di non decadenza dal diritto di eleggibilità della candidata Victorita Pricop”.

Secondo i giudici del Tar la candidata doveva attivarsi per presentare “una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine”, poi “un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità”. Si tratta di un “onere non sproporzionato, relativo a circostanza che lo Stato non può, in mancanza di puntuale disciplina, verificare direttamente e che implica solo a carico dell’interessato la diligenza di attivarsi tempestivamente, con ciò senza sottoporlo a condizioni di eleggibilità diverse da quelle proprie dei cittadini in termini sostanziali”.

Ne discende che “il ricorso non è meritevole di accoglimento”.