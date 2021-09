Elezioni amministrative, Fratelli d'Italia porta Francesco Lollobrigida in Umbria

Continua la parata di big della politica nazionale in Umbria in vista delle elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre. Fratelli d'Italia porta in Umbria Francesco Lollobrigida, capogruppo FdI alla Camera.

Ecco il programma della visita del deputato in calendario per venerdì 17 settembre. "Alle 19 - spiega una nota - sarà a Città di Castello, al ristorante Mencuccio di Trestina ( Viale Parini 60) insieme ai candidati di FDI e al candidato sindaco del centrodestra Andrea Lignani Marchesani. Successivamente alle ore 21,30 incontrerà operatori del turismo ed elettori ad Assisi con il candidato sindaco del centrodestra Marco Cosimetti presso Hotel Il Castello (Viale Guglielmo Marconi,1, Assisi). Parteciperanno agli incontri i rappresentanti di Fratelli d'Italia in Umbria".