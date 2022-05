Elezioni amministrative del 12 giugno a Cascia: un solo candidato in campo, l'avversario è il quorum minimo da raggiungere

Lo spopolamento sta colpendo anche Cascia, scesa sotto i 3mila abitanti, nonostante sia una delle città umbre più conosciute al mondo per Santa Rita venerata da milioni di fedeli in tutti i conteninenti. A Cascia ci sarà un solo candidato a sindaco e una sola lista. Il regolamento in questo caso è chiaro: "Nell’ipotesi in cui alle elezioni si presenti una sola lista, affinché l’elezione sia valida sarà sufficiente che il numero dei votanti NON sia inferiore al 40% degli elettori, a condizione che i voti validi all’unica lista ammessa non devono essere inferiori al 50% dei votanti".

COME SI VOTA

Si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul simbolo della lista collegata al candidato sindaco, o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

LA SCHEDA ELETTORALE