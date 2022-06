Elezioni amministrative, sette Comuni dell'Umbria al voto: la diretta dello spoglio

Sette comuni dell'Umbria al voto per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali: sei della provincia di Perugia e uno della provincia di Terni. Domenica 12 giugno sono stati chiamati alle urne i cittadini di Narni, Cascia, Todi, Deruta, Valtopina, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto. Lo spoglio inizierà alle 14.

Aggiornamento ore 9.30 - Secondo i dati definitivi del portale Eligendo del Ministero dell'Interno affluenza in calo anche per le elezioni amministrative. Il dato medio dell'Umbria alle 23 del 12 giugno è del 60,59%, contro il 68,04% della precedente tornata elettorale. Per quanto riguarda la provincia di Perugia il dato è del 63,58% (contro il 69,65%). In provincia di Terni c'è un unico comune al voto: Narni ha fatto registrare un crollo dell'affluenza di quasi 10 punti percentuali: il 55,79% degli aventi diritto alle urne contro il 65,52% della precedente tornata elettorale.

Per quanto riguarda i comuni in provincia di Perugia solo Poggiodomo e Valtopina registrano un aumento dell'affluenza alle urne. Rispettivamente l'85,11% (contro il precedente 78,95%) e il 77,53% (contro il 72,10% precedente). Notevole il calo dell'affluenza a Cascia (67,42% contro l'81,33%), più contenuto a Deruta (63,22% contro il 66,39%), Monteleone di Spoleto (81,49% contro l'84,12%) e Todi (61,08% contro il 68,39%).

Aggiornamento ore 9.10 - Sul fronte del referendum vincono i sì, ma il quorum è un miraggio. I risultati.

Aggiornamento ore 8.45 - L'astensione affossa il referendum sulla giustizia. In Umbria il dato sull'affluenza si ferma al 17,18%. Il quorum è stato superato nei Comuni dove si è votato anche per eleggere il sindaco, ad eccezione di Narni: a Monteleone di Spoleto affluenza del 79%, a Valtopina del 66,6%, a Cascia del 60,2%, a Poggiodomo del 57,9%, a Deruta del 56,3%.

Aggiornamento ore 8.23 - Riepilogo affluenza. Alle 23 del 12 giugno a Cascia (Comune con un unico candidato sindaco, l'uscente Mario De Carolis) ha votato il 67,42% degli aventi diritto (contro l'81,33% delle precedenti elezioni), a Deruta il 63,22% (contro il 66,39%), a Monteleone di Spoleto l'81,49% (contro l'84,12% della tornata precedente), a Poggiodomo l'85,11% (contro il 78,95% precedentemente registrato), a Todi il 61,08% (contro il 68,39% delle scorse elezioni amministrative), a Valtopina il 77,53& degli aventi diritto (72,10 il dato delle scorse elezioni), a Narni il 55,79% (contro il 65,52%).

Aggiornamento ore 8 - I dati dell'affluenza alle 19 del 12 giugno nei comuni al voto. Poggiodomo fa registrare un 74,47% (contro il 73,68 precedente), Monteleone di Spoleto il 64,39 % (contro il 62,55% precedente), Valtopina il 56,69% (contro il 51,27%), Deruta il 44,89% (contro il 45,41%), Todi il 39,31% (contro il 43,61%), Cascia il 44,74% (contro il 58,22%).

In provincia di Terni, Narni segna il 38,74% alle 19 (contro il 42,88% delle precedenti elezioni).

Aggiornamento ore 7.45 - I dati dell'affluenza nei comuni al voto alle 12 del 12 giugno 2022. In provincia di Perugia Valtopina fa registrare il 23,11% (contro il 22,74 della scorsa tornata elettorale), Deruta il 17,36 % (contro il 19,69% precedente), Monteleone di Spoleto il 21,53% (contro il 24,51% precedente), Poggiodomo il 41,49% (contro il 26,32%), Cascia il 19,99 (contro il 22,80%), Todi il 15,65% (contro il 17,81% precedente).

In provincia di Terni, Narni segna il 16,10% di affluenza alle urne (contro il 17,95% delle precedenti elezioni).