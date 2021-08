Elezioni amministrative - Il centrodestra unito a Bevagna punta tutto su Elisa Fioroni Torrioni

Convergenza sulla lista civica appoggiata dalla coalizione di centrodestra Lega Umbria, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Più in Alto Bevagna e Alleanza Civica per Bevagna

Il centrodestra unito a Bevagna punta tutto sull'avvocato Elisa Fioroni Torrioni. La giovane professionista è il candidato della lista civica appoggiata dalla coalizione di centrodestra Lega Umbria, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Più in Alto Bevagna e Alleanza Civica per Bevagna per le prossime elezioni amministrative.

La lista civica sarà aperta alla cittadinanza e a tutte le realtà del territorio che vogliono portare un cambiamento ed uno sviluppo del territorio di Bevagna.

Elisa Fioroni Torrioni è avvocato, da anni impegnata nel volontariato e nell’associazionismo, con competenze non solo giuridiche, ma anche in progettazione nazionale ed europea.

"Con grande senso di responsabilità - commenta Elisa Fioroni Torrioni - ho accettato di essere la portavoce di un progetto a servizio del territorio affinché Bevagna ritorni ad essere una realtà protagonista del panorama locale e regionale".