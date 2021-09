TACCUINO ELETTORALE - Parata di big per le elezioni amministrative in Umbria: dopo Salvini arriva Giuseppe Conte

Giuseppe Conte sarà in Umbria domani, giovedì 16 settembre, per unire e non per dividere. Senza seminare odio, senza prendersela con gli ultimi o con i "diversi", senza sventolare deliri mistici. Ma per condividere con i cittadini una visione antitetica a quelle delle destre, per spiegare che anche nella nostra regione non c'è futuro senza sostenibilità, senza solidarietà, senza tutela dei beni comuni. Il nostro percorso insieme a Giuseppe Conte è appena iniziato e siamo pronti a portare avanti le nostre battaglie con rinnovato entusiasmo ed i valori di sempre. Ci candidiamo ad essere forza di governo e garanzia di chi crede nello sviluppo sostenibile e nella tutela dei beni comuni, senza compromessi né giochi a ribasso.

Giuseppe Conte sarà in Umbria in ben tre appuntamenti distinti: Città di Castello, Assisi, Spoleto.

Città di Castello - Dalle ore 09.30 con partenza da Piazza Garibaldi ed arrivo in Piazza Gabriotti, Giuseppe Conte visiterà il centro di Città Di Castello insieme alla candidata sindaca Luciana Bassini ed i candidati della sua coalizione.

Assisi - Alle 11.50 passeggiata nel centro storico nella città di San Francesco con i cittadini e la sindaca Stefania Proietti. Il programma prevede partenza da Piazza Matteotti e arrivo in Piazza del Comune.

Spoleto - L'incontro con i cittadini e il candidato sindaco Andrea Sisti è fissato per le ore 15.30 in Via dei Gesuiti (detta Piazzetta delle Erbe) e proseguirà verso Piazza della Vittoria.