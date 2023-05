Elezioni a Umbertide, serve il secondo round: ballottaggio Carizia-Anniboletti

La storia, diceva qualcuno, tende a ripetersi. Sì, serve di nuovo il secondo round. A Umbertide è ballottaggio Carizia-Anniboletti. Il sindaco uscente - di centrodestra - contro il candidato del centrosinistra. L'appuntamento con le urne è per il 28 e il 29 maggio (idem per Terni, dove sono al ballottaggio Masselli e Bandecchi). Ma stavolta il divario, almeno al primo turno, si vede ma non si sente. Detto coi numeri: Carizia ha totalizzato il 43,82%, Anniboletti il 30,71%.

Il terzo, Rondoni, si è preso il 13,02% dei voti e ora ha qualche carta da giocare prima che la campana elettorale suoni.

Dal lato dei partiti e delle liste si notano il 23,04% del Partito Democratico (il precedente, al primo turno, era 21,32%), l'11,01% della Lega (il precedente, al primo turno, era 18,2%), il 14,81% di Fratelli d'Italia (il precedente, al primo turno, era 1,75%), il 12,51% di Corrente e il 13,02% della lista di Carizia.

Ma la palla è di nuovo al centro e la campagna elettorale riparte per altre due settimane.

Elezioni a Umbertide, i risultati delle liste

Movimento 5 Stelle: 2,53%

Patto 23: 4,57%

Umbertide per Carizia Sindaco: 13,02%

Forza Italia: 2,25%

Fratelli d'Italia: 14,81%

Umbertide in Movimento: 2,58%

Lega: 11,01%

Corrente: 12,51%

Spazio Civico Comune: 1,20%

Libera il Futuro: 4,33%

Partito Democratico: 23,04%

Umbertide Partecipa: 3,94%

Riformisti Umbertide Cambia: 2,80%

Alleanza Verdi Sinistra: 1,42%

Ballottaggio a Umbertide, riparte la campagna elettorale

"Andiamo al ballottaggio non solo forti del vantaggio di consensi con cui siamo stati premiati dagli elettori, ma anche forti del consenso espresso dagli umbertidesi per cinque anni di buon governo", dice Carizia all'indomani del lungo spoglio. Per il sindaco uscente "ciò è testimoniato non solo dal successo della mia lista, ma anche dal fatto che i tre assessori della Giunta che hanno governato per l'intera legislatura hanno ottenuto un ampio consenso personale. Un altro valore che ha inciso positivamente è stata l'unità della coalizione, perché abbiamo sempre ritenuto la compattezza del centrodestra un valore da perseguire al di là di ogni personalismo". E continua: "Questo giudizio positivo sul nostro operato ci dà ora la spinta per affrontare al meglio queste ulteriori due settimane di campagna elettorale, in cui ci comporteremo nel solco di questi anni: aperti al contributo delle migliori energie della città, a chiunque abbia idee e progetti per governare al meglio le sfide che ci attendono". Tradotto dal politichese, si riparte: due settimane di campagna elettorale, con tutti gli annessi e anche i connessi.

Dall'altro lato della barricata, cioè nel centrosinistra, la vedono (ovviamente) in maniera diversa. "La non riconferma del sindaco uscente sostenuto da tutta la destra compatta è un messaggio importante inviato dai cittadini di Umbertide, che chiedono di dare una svolta alla città. Un segnale forte verso il cambiamento, di cui tutte le forze alternative alla destra devono farsi carico con forte senso di responsabilità, aprendo un dialogo aperto e reale con tutte e tutti gli umbertidesi". Le parole sono del segretario regionale del Partito Democratico, Tommaso Bori. Umbertide, per il consigliere regionale e timoniere dem, "è un comune che può essere l’esempio di come, quando si lavora seriamente, quando si superano le difficoltà, quando si ricostruisce, si può cambiare e si può cambiare in meglio. Ora le urne sono vuote e si ricomincia da zero: pronti ad una nuova corsa verso il voto del 28-29 maggio, per eleggere a nuovo sindaco una persona seria e preparata come Sauro Anniboletti".