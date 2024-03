Elezioni a Perugia, Scoccia ai sostenitori: "Campagna elettorale? C'è tempo, prima viene l'amministrazione di Perugia"

La campagna elettorale ancora può attendere visto che mancano diverse settimane dall'inizio ufficiale delle ostilità. Ma il clima è già caldo, caldissimo. La presentazione della candidata del centrosinistra Ferdinandi al Capitini di fatto ha motivato tutti gli altri schieramenti che ora sono in attesa di una contro-risposta. In molti stanno in queste ore chiedendo a Margherita Scoccia come e quando partirà la sua campagna elettorale, in particolare la presentazione con tutti i big e gli alleati. La risposta è arrivata direttamente tramite Fb dove ha chiesto ai sostenitori un po' di calma... perchè ancora bisogna chiudere importanti dossier dell'amministrazione Romizi che sono fondamentali a Perugia.

"E in tanti, tantissimi, sui social e per strada, mi chiedete se stiamo già lavorando alla campagna elettorale, mi chiedete se e quando le strade saranno invase dai manifesti con il mio volto e il mio nome (un'idea alla quale, sinceramente, devo ancora abituarmi). La verità è che il ruolo di Assessore che ricopro oggi non può essere, improvvisamente, messo da parte. Ci sono idee importanti da portare avanti, lavori da concludere, progetti da iniziare. Perché Perugia viene prima di tutto e a lei dobbiamo tutto il nostro impegno e tutta la nostra passione".

In via non ufficiale si apprende però che dalla prossima settimana sarà attivata la task-force di volontari e professionisti per la campagna elettorale e per il programma da sottoporre agli elettori-cittadini. La presentazione verso la fine del mese. Bisogna avere pazienza e poi in politica è il candidato dell'opposizione che deve rincorrere. "Non vi nascondo che ho voglia di vedervi, di incontrarvi, di discutere con voi della Perugia del presente e della Perugia del futuro, di quello che abbiamo fatto e di quello che ancora faremo insieme. E ho sempre più voglia di raccontarvi la mia idea di città, di illustrarvi i miei progetti, di osservare le vostre reazioni. Non posso ancora svelarvi tutto ma, prima di tornare al lavoro, vi lascio con una promessa: a breve vi racconterò una bella novità, per cui avrò bisogno di tutto il vostro supporto e tutto il vostro entusiasmo".