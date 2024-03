Elezioni a Perugia, Noi Moderati si schiera con Margherita Scoccia

Una nuova lista a sostegno di Margherita Scoccia, attuale assessore comunale all'Urbanistica e candidata sindaco di Perugia del centrodestra più civici alle elezioni comunali di giugno. Ad annunciarlo, con una nota, è Gianni Dionigi, commissario regionale di Noi Moderati.

"Il partito - scrive Dionigi -, che sta crescendo anche in Umbria dopo gli ottimi risultati conseguiti alle elezioni regionale in Abruzzo, è pronto a scendere in campo in sostegno della candidata di centro destra e civici".