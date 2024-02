Elezioni a Perugia, Monni chiede più sicurezza: "I reati sono in aumento, la città continua ad essere terreno fertile per la criminalità"

"Meno firme e più fatti". Massimo Monni, candidato sindaco per la lista di centro "Perugia Merita", punta forte sulla sicurezza per lanciare la campagna elettorale per elezioni di giugno. "Mentre i nostri amministratori comunali si fregiano di aver siglato, con tanto di presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, un nuovo “Patto per Perugia sicura”, i cittadini vivono sulla propria pelle una realtà che poco ha a che fare con le parole messe su carta", attacca. E ancora: "Nonostante il lavoro e l’impegno delle Forze dell’ordine, i risultati a suo dire “positivi” snocciolati dal sindaco Romizi, ricordiamo che ha avuto ben 10 anni di tempo, ci consegnano una città che continua a essere terreno fertile per chi commette reati".

Monni evidenzia "che solo qualche mese fa il Procuratore capo di Perugia. Raffaele Cantone, ha detto che l’Umbria, in particolare Perugia, è diventata un hub per lo smistamento di ingenti partite di eroina, che sono aumentati i casi di violenza sessuale e che sono in crescita le denunce di reato, con oltre 7.500 procedimenti aperti contro persone note (+8 percento) e 15.000 fascicoli contro ignoti (+20%)". Monni aggiunge anche che "Fontivegge continua ad essere teatro di continui episodi di criminalità, i cittadini sono vittime di continue ondate di furti, nelle case come nelle attività commerciali, in centro storico come nelle aree di Collestrada, Balanzano e San Sisto, dove i commercianti stanno valutando di costituire un comitato per far valere le proprie preoccupazioni sulla sicurezza". E che "per “giustizia e sicurezza” nel 2023 Perugia è scesa di 6 posizioni nella classifica delle Province stilata dal Sole24 Ore".

Dall'attacco si passa alle proposte: "Il Patto esiste da anni – sottolinea ancora Monni - avremmo già dovuto vedere la città presidiata in maniera più capillare con i vigili di quartiere, soprattutto nelle aree più a rischio, magari con il contributo degli istituti di vigilanza privata e degli stessi cittadini. Non basta illuminare gli spazi bui, avremmo già dovuto intervenire con una riqualificazione del patrimonio edilizio indirizzata a contrastare la diffusione di palazzi popolosi che hanno trasformano interi pezzi di Perugia in “dormitori” dove è facile che la malavita si annidi". E ancora: "Una risposta vera sarebbe stata stringere una collaborazione più strutturata con tutto il mondo dell’associazionismo attivo in città per riqualificare lo spazio pubblico come luogo di incontro, cultura e socializzazione, in centro come nelle periferie, preoccupandosi di recuperare la carenza di centri culturali, biblioteche, sale cinema, di spazi aperti e gratuiti, soprattutto per i nostri giovani, come alternativa alla cosiddetta movida".