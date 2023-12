Elezioni a Perugia, Margherita Scoccia candidata del centrodestra più civici

"Margherita Scoccia è la candidata a sindaco di Perugia indicata dalla coalizione di centrodestra e civici". L'annuncio ufficiale è arrivato, ma con una grossa novità. La nota annuncia "una scelta condivisa da una ampia e larga coalizione composta da tutte le forze politiche di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, dai movimenti Civici di area, Perugia Civica e Civitas, oltre che da un ampio fronte civico che si sta costituendo, anche con l’inserimento di altre esperienze e realtà del nostro territorio".

Sì, quella novità: Progetto Perugia non è menzionato. Dov'è? Secondo le indiscrezioni l'accordo che sembrava raggiunto e dato oramai per certo è saltato nella giornata di domenica 10 dicembre, a un passo dalla nota ufficiale. Corsa in solitaria? Terzo polo? Si vedrà.

Torniamo al candidato. La scelta di Margherita Scoccia, prosegue la nota del centrodestra più civici, "è espressione di una politica in grado di parlare con concretezza a tutta la città, di andare oltre i confini di una coalizione già forte e strutturata ma per sua natura proiettata al confronto con chi vuole contribuire al bene della città, nello spirito che ha contraddistinto l’esperienza delle Amministrazioni Romizi. Donna seria e competente, dalle grandi qualità umane e professionali, attuale assessore all'urbanistica, Margherita ha saputo in questi anni dare continuità alla progettualità della prima consiliatura Romizi, consolidandone l'azione e l'incisività".



La coalizione sottolinea "nessun dubbio" nell'individuazione di Margherita Scoccia "quale anello di congiunzione e sintesi di un “centro destra aperto” che ha saputo ridare vigore, energia e ottimismo a una città sepolta da inefficienze e dannose ruggini, e che dieci anni fa stentava a ripartire".

E di nuovo: "Oggi è il momento di far tesoro di quella entusiasmante esperienza che ha saputo ricostruire i legami sociali e creato un nuovo rapporto di interlocuzione e fiducia tra amministrazione comunale e cittadini".



E ancora. La coalizione, annunciano, "accanto alla scelta del candidato Sindaco, continua il lavoro sul programma elettorale per rinnovare l’azione amministrativa per i prossimi 10 anni, alla luce dei nuovi scenari sociali ed economici, nella continuità delle progettualità già messe in campo. Sapremo ancora dar voce alle necessità dei cittadini, i quali continueranno ad essere protagonisti anche di questa nuova stagione perugina".

Conclusione con un ultimo passaggio-messaggio: "Ovviamente, nello spirito della coalizione del “buon senso” che ha guidato Perugia in questi anni, la coalizione resta aperta alle migliori energie della città, che insieme a noi vogliano condividere un altro pezzo di strada, per continuare a ridare a Perugia il posto che merita, all’altezza della sua prestigiosa e straordinaria storia". Chiaro?