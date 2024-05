Elezioni , Monni (Perugia Merita): "Ballottaggio? Noi ci crediamo. Alleanze: solo con chi accetta le nostre battaglie: ecco quali"

"La politica per me è stata sempre passione visto che ho un lavoro che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni e che mi permette di creare occupazione nella mia città. Mi sono candidato perché sono stato sempre convinto di un eventuale ballottaggio e quindi dell'opportunita, con la mia squadra, di poter incidere sul futuro governo della città con proposte serie, non ideologiche, e portando in consiglio comunale una ventata di riformismo e buonsenso": Massimo Monni, candidato a sindaco di Perugia Merita, in tutti i sondaggi è dato tra i primi tre candidati a sindaco. Stimare una forza civica è molto complesso anche per i sondaggisti rispetto ai partiti strutturati ed è per questo che i vertici di Perugia Merita sono convinti di un risultato molto più alto e che potrebbe essere fondamentale per decidere le sorti delle elezioni comunali - 70 probabilità su 100 - in un eventuale ballottaggio tra il centrodestra della Scoccia e il centrosinistra della Ferdinandi (anche se Monni in cuor suo spera di conquistare quel secondo posto).



Insomma ci sono molte possibilità di essere l'ago della bilancia in un eventuale ballottaggio: fino ad oggi su questo argomento si è un po' nascosto... ora può dire qualcosa in più? "Io non affido la politica ai sondaggi che ce ne sono di mille tipi e con mille motivazioni diverse soprattutto a livello locale. Ribadisco che fino all'ultimo minuto utile farò di tutto per raggiungere più perugini possibili al fine di per portare le nostre idee, la nostra squadra e il sottoscritto il più alto possibile. Poi saranno i cittadini a dare un responso e aprire un nuovo corso politico. Qualora mi trovassi ad essere un fondamentale ago della bilancia apriremo un doppio canale: un dibattito interno e uno con le forze politiche impegnate nella fase finale. La nostra sarà una richiesta semplice: non ci interessano poltrone e cariche... se volete il nostro appoggio allora dovete prendervi senza se e senza ma anche il cuore del nostro programma elettorale. E ribadisco al momento non c'è nessun accordo o trattativa avviata con questo o con l'altro schieramento".



E quali sono i punti su cui non siete disposti a trattare? "Ce ne sono molti. Ma partiamo dai primi due: la realizzazione del nodino di Perugia che ovviamente da solo non sarà risolutivo del problema traffico (sul Raccordo, Ponte San Giovanni e un tratto di E45) ma è l'inizio di un progetto più ampio su cui crediamo fortemente. Il secondo aspetto: riportare l'amministrazione comunale all'interno delle dinamiche di controllo e proposta sulla sanità di Perugia, ospedale compreso, consapevoli che questo settore è di competenza della Regione. Ma non dimentichiamoci del fatto che il sindaco è la massima autorità sanitaria a livello comunale. Gli alti punti: una riorganizzazione massiccia della mobilità e della viabilità cittadina, la costruzione di una rete culturale che rimetta al centro il capoluogo come città universitaria, Perugia-città europea, aprire due tavoli per un nuovo modo di operare in ambito urbanistico e nell'organizzazione dei servizi sociali".