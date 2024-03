Elezioni a Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini si candidata a sindaco per il secondo mandato

Il sindaco uscente di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, si candida ufficialmente alle elezioni amministrative di giugno per un secondo mandato.

"Il mio primo mandato è stato un ottimo inizio - sottolinea Enrico Valentini- sono e siamo determinati a continuare il nostro percorso di crescita e sviluppo, mantenendo fede ai principi di trasparenza, legalità e sostenibilità che hanno guidato la mia e nostra amministrazione fino ad ora e con l'ottica di abbracciare in ogni decisione tutti i soggetti senza distinzione di bandiera e orientamento politico. La nostra visione per il futuro di Gualdo Cattaneo si basa su un impegno costante per garantire un ambiente sicuro, inclusivo e sostenibile per tutti i residenti. In sostanza - conclude Valentini - tutta la squadra ha messo competenza, passione e cuore. Per questo vogliamo proseguire in questo percorso condiviso di crescita”