I risultati del voto: ecco gli eletti in Umbria, i nomi di chi andrà a Roma

Il portale del Ministero dell'Interno definisce il quadro degli eletti per l'Umbria. Nove i posti in totale, dopo il taglio dei parlamentari: tre per il Senato, sei per la Camera.

Per il Senato risultano eletti Franco Zaffini (FdI, uninominale), Walter Verini (Pd, plurinominale) e Antonio Guidi (FdI, plurinominale). Per la Camera Virgino Caparvi (Lega, uninominale), Raffaele Nevi (Forza Italia, uninominale), Emanuele Prisco (FdI, plurinominale), Chiara La Porta (FdI, plurinominale), Anna Ascani (Pd, plurinominale), Pierluigi Spinelli (Pd, plurinominale). La Porta, eletta anche in Toscana, dovrebbe lasciare il posto a Marco Squarta (FdI).

Le 'regole' del Rosatellum - la legge elettorale - lasciano fuori dall'elenco degli eletti alla Camera Emma Pavanelli (M5s) e Giacomo Leonelli (Azione e Italia Viva) e 'regalano' un secondo seggio al Partito Democratico.

La proclamazione ufficiale certificherà i rappresentanti dell'Umbria a Montecitorio e Palazzo Madama.

Il risultato uscito dalle urne del 25 settembre impatta direttamente anche sulla Regione Umbria, aprendo al rimpasto della giunta visto il successo elettorale di Fratelli d'Italia (30,82%) e il crollo della Lega (7,75%).

